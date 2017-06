Aprovada proibição de fumar em locais ao ar livre frequentados por crianças

O Parlamento aprovou esta quarta-feira a lei que introduz a proibição de fumar em locais frequentados por menores, mesmo que sejam ao ar livre, como é o caso de campos de férias ou parques infantis, a partir de 1 de Janeiro de 2018.

Na votação final global, o PSD juntou-se ao PS para fazer aprovar a proposta de lei do Governo, que também teve o apoio do PAN. O Bloco, PCP, PEV, três deputados do CDS (a presidente Assunção Cristas, o líder parlamentar Nuno Magalhães, e a médica Isabel Galriça Neto), assim como a socialista Wanda Guimarães abstiveram-se.

Só houve votos contra da bancada do CDS – onze. O grupo parlamentar do PCP e os socialistas Elza Pais e João Galamba anunciaram a entrega de declarações de voto escritas.

A proposta inicial foi apresentada pelo Governo e a versão final hoje aprovada saiu da Comissão Parlamentar de Saúde.

