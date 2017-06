PSD ficou a falar sozinho sobre Uber e Cabify no Parlamento

Acabou por ser uma ironia o desfecho do debate potestativo marcado pelo PSD, para esta tarde de quinta-feira, sobre a regulamentação das plataformas electrónicas de transportes, como a Uber e Cabify. O deputado Paulo Neves tinha defendido na tribuna que “chegou a hora de legislar” sobre o assunto, como contraponto ao facto de o Governo ter apresentado a sua proposta há cinco meses e a ter remetido para a discussão na especialidade, onde permanece sem andamento. Mas o PSD acabou praticamente a falar sozinho já que, depois de duas rondas de perguntas, os outros partidos não quiseram fazer mais intervenções.

O PSD queixou-se do fim abrupto do debate que durou perto de uma hora e que deveria demorar mais 47 minutos. O PS só usou seis dos 27 minutos que tinha – e o Governo nem apareceu, ainda que neste tipo de debate não fosse obrigado a isso. Aos jornalistas, o social-democrata António Costa Silva disse que o Parlamento viveu esta tarde uma situação “inédita” em que “ninguém” quis discutir a proposta do PSD. “A Assembleia da República é um espaço óptimo de debate. Estamos perante uma situação grave e que não é saudável para a democracia”, afirmou o deputado, referindo-se directamente ao PS e aos partidos à sua esquerda que “não vieram a jogo”.

