PCP desafia PS para combater precariedade

Com 11 dias de antecedência, o PCP desafiou esta quinta-feira os socialistas a juntarem-se-lhe no combate à precariedade no sector privado, como já está a ser feito na administração pública, em especial na recusa do recurso ao trabalho temporário para suprir necessidades permanentes das empresas.

Os comunistas agendaram para dia 12 dois projectos de lei sobre precariedade laboral e, numa jogada de antecipação em relação ao Bloco, que tem marcado um debate potestativo no dia 7, quarta-feira, mas cujo tema ainda não é conhecido, vieram a palco fazer o apelo ao PS e ao Governo. O debate sobre os dois diplomas terá uma duração mais longa que o normal (dez minutos para o PCP, o PSD e o Governo) a pedido dos comunistas, que têm a expectativa de que o ministro do Trabalho – ou um secretário de Estado da área – compareça no plenário.

Em declarações aos jornalistas, o líder da bancada parlamentar do PCP pediu que os socialistas dêem um “importante sinal de combate à precariedade no sector privado”, tal como o que foi dado com o processo de integração de precários que está a decorrer no Estado. Ou o que será dado com o reforço dos poderes executivo e sancionatório da Autoridade para as Condições do Trabalho, recomendado pelo Parlamento ao Governo e que este está a tentar aplicar.

No caso do recurso excessivo ao trabalho temporário, João Oliveira mencionou o “flagelo que atinge milhares de trabalhadores” e que acabou por se tornar “regra” em alguns sectores, exemplificando com os call centers das empresas de telecomunicações. Casos em que o trabalho temporário tem sido usado para “liquidar direitos e condições laborais” e em que esses milhares de trabalhadores estão, na verdade, a exercer funções e a ocupar postos de trabalho que correspondem a necessidades permanentes das empresas.

