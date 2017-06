Reino Unido vai pressionar EUA a reduzirem emissões de gases

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico disse nesta quinta-feira que Londres pressionará os EUA para reduzirem as emissões de gases contaminantes, após notícias de que Donald Trump poderá retirar o seu país do Acordo de Paris sobre alterações climáticas.

Em declarações ao canal Sky News, Boris Johnson acrescentou que os EUA já deram passos importantes para reduzir as emissões de dióxido de carbono, mas lembrou que esses passos foram dados por estados de forma individual, e não tanto pelo Governo federal.

"Vamos continuar a pressionar os norte-americanos e a Casa Branca para que mantenham a liderança demonstrada no passado na redução do dióxido de carbono", disse o ministro. "É necessário fazer mais progressos por parte de outros países, especialmente a Índia, a China e outros (...). Necessitamos de enfrentar isto de forma global", insistiu.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, manteve na quarta-feira o suspense perante as informações de que terá decidido retirar o seu país do Acordo de Paris, subscrito por quase 200 países no final de 2015 e considerado vital para combater as alterações climáticas, e disse que anunciará hoje uma decisão.

