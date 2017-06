Relações de Farage interessam à investigação do FBI sobre ligação de Trump à Rússia

As relações de Nigel Farage, ex-líder e mentor do UKIP e actual eurodeputado despertam "interesse" na investigação do FBI que está a analisar a ligação da equipa de Trump ao Governo Russo durante a campanha presidencial. A informação é avançada pelo jornal britânico The Guardian.

De acordo com fontes citadas pelo jornal britânico ligadas à investigação dos serviços secretos norte-americanos, o nome de Farage surge devido à sua relação com membros da equipa de campanha de Donald Trump, bem como pela sua próxima relação com Julian Assange, a viver na embaixada do Equador, em Londres, desde 2012. Farage visitou o fundador da Wikileaks em Março deste ano.

O portal WikiLeaks divulgou durante a corrida presidencial documentos que desacreditaram a candidata democrata Hillary Clinton e as agências norte-americanas de serviços secretos acreditam que essa publicação pode estar relacionada com a interferência de Moscovo nos resultados das eleições dos EUA. Este foi um dos cenários colocados pelo antigo director da CIA, John Brennan, que depôs perante o Congresso e considerou falsos os desmentidos da colaboração russa com o portal WikiLeaks.

O jornal esclarece ainda que Nigel Farage não está a ser acusado nem é um dos suspeitos da investigação norte-americana. No entanto, os responsáveis pela investigação acreditam que poderá saber de informação útil para a investigação.

"Uma das coisas para as quais os investigadores estão a olhar são os pontos de contacto e as pessoas envolvidas", disse uma das fontes. “Se cruzarmos a Rússia, Wikileaks, Assange e a equipa de Trump, o nome de Farage é o que surge mais vezes”, acrescenta.

Farage nunca escondeu a admiração pelo Presidente russo, Vladimir Putin. Além disso, depois da vitória nas eleições, Farage foi um dos primeiros políticos a serem recebido na Trump Tower.

It was a great honour to spend time with @realDonaldTrump. He was relaxed and full of good ideas. I'm confident he will be a good President. pic.twitter.com/kx8cGRHYPQ — Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 12, 2016

Trump chegou até a afirmar que Farage seria um excelente embaixador do Reino Unido nos EUA.

Many people would like to see @Nigel_Farage represent Great Britain as their Ambassador to the United States. He would do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2016

Os dois voltaram a encontrar-se em Fevreiro.

Ao jornal britânico, o porta-voz de Nigel Farage garantiu que o político nunca trabalhou com responsáveis russos. O gabinete de imprensa do FBI não comenta as informações avançadas pelo jornal britânico.

