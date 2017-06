Plano Nacional de Reformas “tem falta de rigor” e “é limitado”, defende o CES

O Conselho Económico e Social (CES) considera que o Plano Nacional de Reformas 2017 (PNR 2017) tem "falta de rigor", "é limitado do ponto de vista estratégico" e preocupa-se em demonstrar que o país está "a atingir a normalidade".

De acordo com uma versão preliminar do parecer do CES sobre o PNR 2017, a que a Lusa teve acesso esta quinta-feira, 1 de Junho, este órgão afirma que o documento "merecia um calendário de discussão mais alargado e justificava um outro cuidado na sua própria elaboração", sublinhando que "existem vários pontos em que há falta de rigor".

Depois de aprovado em Conselho de Ministros, em Abril, o Governo enviou o PNR 2017 ao CES para emissão de parecer.

Os exemplos apontados são ao nível da linguagem, destacando o CES que, "na justificação da gratuitidade dos livros escolares, confunde-se equidade com igualdade", mas também quanto aos números - sublinhando o CES que se confunde investimento total com investimento privado -, ou mesmo na justificação de alguns objectivos, como "aumentar a despesa em Investigação e Desenvolvimento para 2,7% do PIB".

Além disso, nesta versão preliminar do parecer que pode ainda ser alterada na reunião de sexta-feira da Comissão Especializada de Política Económica e Social (CEPES), o CES afirma que "o documento é limitado do ponto de vista estratégico, não definindo claramente as opções e prioridades, nem identificando a responsabilidade pela execução e pela prestação de contas".

A este propósito, o CES reitera uma apreciação que já tinha feito ao PNR de 2016 e refere que o relatório "apresenta um carácter genérico", assente na identificação dos pilares e das medidas a implementar "sem se definir uma estratégia para o país", acrescentando que "a mera identificação de um conjunto de objectivos gerais não define uma estratégia, nem estabelece uma priorização estratégica".

Por oposição, para que houvesse uma estratégia, seria necessário "fazer opções e escolhas" e proceder à "identificação do caminho a seguir para atingir as metas do crescimento, do emprego, da qualificação dos portugueses, da maior igualdade, da justa repartição de rendimentos".

Ainda nesta matéria, o CES defende que o PNR, por ser um documento estratégico, "deveria definir a forma de enfrentar as grandes mudanças que hoje se verificam na economia à escala global" e conclui que o PNR 2017, apresentado pelo Governo em Abril, vai no sentido oposto.

"O PNR esforça-se, pelo contrário, por tentar demonstrar que estamos a atingir a 'normalidade', o que não se compagina com uma realidade marcada por uma evidente turbulência, com um elevado número de factores de imprevisibilidade de ordem interna e externa", lê-se no parecer.

Para o CES, "a consequência mais gravosa" deste tipo de abordagem é que "ela conduz a uma certa subalternização, quando não omissão, de um conjunto de problemas de fundo, ou seja, com dimensão estrutural, com que o país continua confrontado".

Por sua vez, isto "repercute-se negativamente, quer na proposta de medidas que possibilitem ultrapassar os constrangimentos à retoma do investimento (nas áreas da inovação e da retoma da capacidade produtiva), quer na sua priorização".

Pelo Governo, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse na altura que o PNR 2017 "mobiliza mais de 26 mil milhões de euros, considerando que é um "programa ambicioso" que está em "perfeita sintonia com o rigor e a sustentabilidade orçamental".

