Ver troféus e doar alimentos: Benfica vai ajudar Banco Alimentar

O Benfica venceu no domingo a Taça de Portugal, mas parece que a conquista do título se traduziu numa pequena derrota para a Banco Alimentar. A campanha deste fim-de-semana registou menos voluntários que terão sido desviados para o jogo e festejos da Taça. O Benfica já se comprometeu a ajudar e fará recolha de alimentos no sábado.

“Sem voluntários uma campanha deste tipo não é possível”, disse Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, em declarações à TSF. No passado fim-de-semana, a campanha do Banco Alimentar Contra a Fome recolheu pouco mais de 1800 toneladas, número que ficou abaixo do esperado sobretudo pela quebra de voluntários.

“Sei que era a final da Taça e sei que há um conjunto de eventos e comemorações nesta altura do ano, pelo que a partir de dada altura da tarde tivemos menos voluntários”, revelou Jonet. O Benfica não deixou passar em vão a situação e anunciou, esta quinta-feira, que se vai juntar ao Banco Alimentar e promover uma recolha de alimentos, dizendo assumir “responsabilidade pelos acontecimentos do último domingo”.

SL Benfica assume responsabilidade pelos acontecimentos do último domingo. pic.twitter.com/EEfAGO0C3T — SL Benfica (@SLBenfica) 1 de junho de 2017

“Família benfiquista, parece que a época ainda não acabou”, diz Rui Vitória no vídeo partilhado no Twitter pelo clube. A alegria das vitórias, diz, “é para ser partilhada por todos”, pelo que o clube da Luz vai expor as suas taças no próximo sábado, dia 3 de Junho, no relvado do estádio.

A entrada para o Estádio da Luz no sábado é gratuita, com a premissa de cada visitante levar consigo alimentos para doar ao Banco Alimentar. O treinador dos encarnados convida todos a estarem presentes naquela que diz ser a última final a disputar.

Os troféus “do triplete” – da Supertaça, do campeonato e da Taça de Portugal – vão estar expostos das 14h às 20h.

É ainda possível fazer a doação de alimentos online pelo site alimentestaideia.pt.

