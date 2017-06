Rio Ave quer garantias da Fosun para assumir SAD

O Rio Ave, que deverá a curto prazo propor aos sócios a passagem do regime vigente de Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) para Sociedade Anónima Desportiva (SAD), está a negociar com a Fosun, consórcio chinês associado a Jorge Mendes (Gestifute), as contrapartidas indispensáveis para a entrada dos donos do Wolverhampton no capital social do emblema vila-condense.

PUB

O líder do Rio Ave, António de Silva Campos, e o presidente da Assembleia-Geral, Mário de Almeida, pronunciaram-se recentemente sobre a premência de um investimento que permita ao clube de Vila do Conde continuar no pelotão da frente de uma Liga em que, além do Rio Ave, só Paços de Ferreira e Tondela não constituíram uma SAD, único modelo que permite a participação de investidores.

Prestes a concluir o mandato, que termina antes do final do ano, António da Silva Campos tem uma decisão para tomar. Apesar de tudo, o cenário é hoje menos dramático do que no início da época. A percentagem da venda do guarda-redes Ederson ao Manchester City vem reforçar a posição negocial do Rio Ave, que já apresentou proposta à Fosun a dar conta das garantias necessárias para avançar com o negócio. Desde logo o valor global, superior aos cerca de 10 milhões propostos pelos chineses.

PUB

Para além dos 30% da transferência de Ederson, o Rio Ave tem legítimas expectativas de encaixar mais alguns milhões em transferências, nomeadamente do croata Krovinovic. Verbas que permitem, inclusive, adiar o processo caso a Fosun não ofereça as contrapartidas exigidas, quer nas verbas a canalizar anualmente para o clube (formação), quer no desenvolvimento e modernização das infra-estruturas, quer ainda num valor compensatório que garanta uma transição, sem sobressaltos, para uma gestão tradicional no caso de o investidor se desinteressar e afastar do projecto.

Antes desse passo, porém, o Rio Ave terá primeiro que sensibilizar os sócios, cuja convocatória para uma Assembleia Geral Extraordinária está iminente.

PUB

PUB