Murray e Del Potro marcam a agenda da terceira ronda

Andy Murray e Juan Martín del Potro vão protagonizar o primeiro grande embate de campeões em Roland Garros e logo na terceira ronda. No ano passado, o britânico impôs-se na final dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, mas, poucas semanas depois, Del Potro venceu Murray diante dos seus conterrâneos na meia-final da Taça Davis, realizada em Glasgow, ambos os encontros em pisos duros. No sábado, vão defrontar-se na terra batida parisiense, após vencerem encontros de contornos bem diferentes.

O número um do ranking mundial levou três horas e 35 minutos para ultrapassar o eslovaco Martin Klizan (50.º ATP), diminuído por uma lesão nos gémeos e autor de 67 erros não forçados. Só a irregularidade de Murray e a atitude do adversário de “tudo ou nada”, que serviu a 5-3 no quarto set, permitiu que o encontro se estendesse por quatro sets: 6-7 (3/7), 6-2, 6-2 e 7-6 (7/3).

“Ele arrisca muito e, com a sua direita, é capaz de fazer winners de qualquer lado do court. Mas à medida que o encontro decorreu comecei a bater a bola mais profunda e a ditar os pontos”, explicou.

Mesmo sabendo que está a jogar melhor do que nos torneios anteriores, Murray antevê uma ronda dura com o argentino: “Juan Martín joga melhor do que o seu ranking indica. Regressou de lesões e teve muitos encontros duros este ano e defrontou imensos top 10 nas fases iniciais dos torneios.”

Já Del Potro (30.º) viu o seu adversário Nicolás Almagro (69.º) abandonar o court em lágrimas, quando se viu impossibilitado de continuar devido a uma lesão no joelho, com o resultado em 3-6, 6-3 e 1-1. O espanhol deixou-se cair no court com as mão as tapar a cara e Del Potro foi consolá-lo. “Tentei encontrar as palavras adequadas para o momento. Tentei acalmá-lo, que pensasse na sua família, no seu bebé. Muitas vezes, o coração vem em primeiro lugar”, revelou o argentino, que bem sabe o que é estar lesionado e não poder competir.

Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Gael Monfils, Marin Cilic, John Isner e Pablo Cuevas qualificaram-se sem ceder quaisquer sets. Pelo caminho ficaram Tomas Berdych (14.º) e Nick Kyrgios (19.º).

Destaque ainda para Fernando Verdasco, que eliminou Pierre-Hugues Herbert (82.º), por 6-3, 3-6, 4-6, 6-3 e 6-3, e juntou-se a Lleyton Hewitt (45) e Andre Agassi (41) no restrito clube dos jogadores com mais de 40 vitórias em cinco sets em torneios do Grand Slam.

No torneio feminino, Elina Svitolina teve um teste difícil diante da búlgara Tsvetana Pironkova. A ucraniana de 22 anos chegou a Paris no topo da Corrida para Singapura — que contabiliza somente os resultados obtidos em 2017 — e com um grande título conquistado em terra batida, em Roma, que lhe dá legítimas aspirações neste quadro feminino bastante aberto. E deu mais um sinal positivo quanto à sua forma actual, ao reagir à perda do set inicial para a experiente Pironkova (77.ª), quarto-finalista no ano passado.

Svitolina, que tem tatuado na mão o lema “carpe diem”, aproveitou a oportunidade de recomeçar no segundo set e, com um break no jogo inicial, tomou a liderança do encontro, que terminou com os parciais de 3-6, 6-3 e 6-2.

Simona Halep, Karolina Pliskova, Agnieszka Radwanska e Carla Suárez Navarro também se qualificaram para a terceira ronda.

