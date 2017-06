Lyon volta a bater PSG nos penáltis e revalida título europeu

O Lyon revalidou o título de campeão europeu ao bater o Paris Saint-Germain na primeira final integralmente “francesa” da Champions feminina, disputada, esta quinta-feira, em Cardiff, no País de Gales, e decidida no desempate com recurso a penáltis (7-6) depois de 120 minutos sem golos.

Depois de ter perdido a Taça de França nas grandes penalidades, o PSG voltou a ser derrotado na marca dos 11 metros, com a guarda-redes polaca Katarzyna Kiedrzynek a falhar o penálti decisivo.

O Lyon conseguiu o seu quarto título em seis finais europeias, igualando a marca das germânicas do Frankfurt, emblema que venceu a primeira edição da prova, em 2001-02, e “roubou”, em 2014-15, a hipótese de o PSG conquistar o seu primeiro troféu.

Apesar de contar com Patrice Lair, o treinador bicampeão europeu pelo Lyon em 2010-11 e 2011-12, para além de Shirley Cruz Traña e de Laura Georges (ambas ex-Lyon), as parisienses experimentaram, nesta segunda final, as dificuldades esperadas, com o Lyon a assumir o comando do encontro desde o início.

Domínio insuficiente para desequilibrar um adversário compenetrado na missão defensiva, acabando mesmo por pertencer ao PSG a primeira grande ocasião de golo, com Sarah Bouhaddi a defender um remate perigoso de Shirley Cruz Traña. O PSG terminaria, aliás, a primeira parte a desperdiçar uma rara oportunidade para inaugurar o marcador, concluindo de forma desastrada (muito por cima da barra), por Cristiane, um lance construído por Ashley Lawrence.

A substituição forçada da atacante Alex Morgan, após 20 minutos de jogo, acabou por marcar o Lyon. A norte-americana, campeã mundial em 2015, tentou tudo para estar nesta final, mas acabou por ceder, depois de ter forçado a recuperação de uma lesão muscular na coxa.

Refeitas de uma contrariedade que levou algum tempo a processar, as campeãs em título surgiram mais determinadas, dispostas a resolver o jogo, apoiando-se na recente vitória, por 3-0, sobre o PSG para o campeonato, bem como na conquista da Taça de França, em que o Lyon superou as parisienses no desempate por grandes penalidades (7-6).

A norueguesa Ada Hegerberg, com quatro golos em sete jogos, dispôs da primeira grande oportunidade do Lyon, falhando o remate e a recarga, o que lhe custaria pouco depois a continuidade em campo. O PSG deixava bem claro que não abdicava de tentar uma surpresa e só mesmo a incrível ineficácia de Marie-Laure Delie impediu as parisienses de chegar à vantagem.

O duelo acabou por arrastar-se para um desfecho anunciado, com o nulo a persistir até final, levando a final para prolongamento e para os penáltis que consagraram a equipa mais dominadora e penalizaram a mais esbanjadora.

