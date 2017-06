Luís Castro assinou por duas épocas com o Desp. Chaves

Luís Castro é o novo treinador do Desportivo de Chaves, da I Liga, tendo assinado um contrato válido por dois anos, anunciou nesta quinta-feira o clube na sua página oficial.

PUB

“Estamos fortemente convictos que este é o homem certo para o lugar certo”, referiu o emblema “azul-grená”.

O técnico de 55 anos, que na época passada esteve no comando do Rio Ave, foi coordenador da formação do FC Porto durante sete épocas e, durante mais três, orientou a equipa B dos “dragões”.

PUB

Na temporada 2013-14 foi, durante 16 jogos, o técnico da equipa principal portista, após a saída de Paulo Fonseca.

Esta temporada, o Desportivo de Chaves, que regressou à I Liga 17 anos depois, conseguiu ficar em 11.º lugar e chegar às meias-finais da Taça de Portugal, sob a orientação de Ricardo Soares, que, em Dezembro, substituiu Jorge Simão após a saída deste para o Sporting de Braga.

PUB

PUB