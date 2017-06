Pizzi na selecção: "As transferências não podem afectar o nosso trabalho"

O médio Pizzi admitiu esta quinta-feira que chega à selecção portuguesa de futebol depois de ter vivido uma "época muito boa" no Benfica e negou que a reabertura do mercado de transferências possa criar alguma ansiedade nos jogadores. "As transferências não podem afectar o nosso trabalho. Nós jogadores não pensamos nisso. S�� pensamos em trabalhar, em fazer o nosso melhor e ajudar a selecção nacional", afirmou Pizzi numa conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino de Portugal na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O jogador de 27 anos, que vai cumprir nesta quinta-feira o seu primeiro dia de trabalho com a equipa lusa, mostrou-se satisfeito pela temporada que fez no Benfica e assumiu o desejo de se impor na equipa de Fernando Santos: "Foi uma época muito boa para mim, mas o importante agora é a selecção. Acredito no meu trabalho. Se vou ter oportunidade ou não, não posso responder. O que sei é que desde o primeiro dia vou trabalhar e dar o máximo para merecer a confiança do treinador", declarou.

Tal como tem acontecido com todos os jogadores que têm passado pela sala de imprensa, Pizzi referiu que, para já, o pensamento da equipa está exclusivamente no jogo com a Letónia, de qualificação para o Mundial de 2018. "Temos o jogo com o Chipre e queremos aproveitar para nos preparar da melhor maneira para o jogo com a Letónia, que é importante para a qualificação. Ainda não estamos a pensar da Taça das Confederações. A seguir ao jogo da Letónia, veremos", referiu.

Apesar do triunfo por 4-1 sobre a formação letã no primeiro duelo no Algarve, Pizzi considerou que "há sempre aspectos" a melhorar. "Nestes dias, vamos corrigir os aspectos menos positivos para chegarmos à Letónia e alcançarmos um resultado positivo", concluiu o médio formado no Bragança.

Portugal defronta no sábado o Chipre, num jogo particular que decorre no Estoril, e uma semana depois, a 9 de Junho, desloca-se a Riga, para enfrentar a Letónia, num jogo da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2018. A selecção nacional, que é campeã europeia em título, vai, depois, participar na Taça das Confederações, que vai decorrer de 17 de Junho a 2 de Julho na Rússia.

Treino da equipa portuguesa conta com quatro "reforços"

A selecção portuguesa voltou aos treinos esta quinta-feira, numa sessão em que Fernando Santos contou com quatro reforços.

Pizzi, Nelson Semedo, Raphael Guerreiro e Bruno Alves, todos dispensados pelo selecionador no arranque dos trabalhos, integraram sem limitações o apronto e aumentaram as opções de Fernando Santos, que passou a contar com 21 dos 24 jogadores convocados.

Pepe e Cristiano Ronaldo estão ainda ao serviço do Real Madrid, que disputa no próximo sábado a final da Liga dos Campeões frente à Juventus, em Cardiff. Por seu lado, Ricardo Quaresma apesar de já está em solo luso, não treinou devido a uma lesão. O extremo está a ser seguido pelo departamento médico da selecção nacional.

Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os jogadores portugueses realizaram os habituais exercícios de aquecimento, quase sempre com bola.

