Howe Gelb e Phoebe Killdeer dão voz a este Valparaíso

Rising Tides é o primeiro tema do álbum de estreia do colectivo musical francês Valparaíso. Neste single, misturado por John Parish, juntam-se harmoniosamente as vozes de Howe Gelb e Phoebe Killdeer.

Valparaíso é um colectivo musical francês que nasceu pelas mãos – e acordes – de Hervé e Thierry Mazurel, co-fundadores da banda Jack The Ripper. Valparaíso é um ponto de encontro, ou melhor dizendo, um paraíso de artistas que entram e saem depois de lá permanecerem por um período de tempo em colaboração com os membros permanentes.

Em Rising Tides, a voz grave de Gelb (criador dos Giant Sand) alia-se à de Phoebe Killdeer, da banda francesa Nouvelle Vague, e juntam forças, vozes e instrumentos com os membros residentes de Valparaíso – Hervé, Thierry Mazurel, Matthieu Texier, Thomas Belhom e Adrien Rodrigue.

O PÚBLICO dá-lhe, em primeira mão, a oportunidade de ouvir o single Rising Tides, num vídeo realizado por Richard Dumas e Amaury Voslion.

Rising Tides é o single de avanço de Broken Homeland, álbum que tem lançamento anunciado na Europa para o dia 22 de Setembro, pelo que a tour está marcada para o Outono e contará com vários músicos convidados.

