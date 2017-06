Festivais Gil Vicente no "ponto de partida" para o futuro

Os Festivais Gil Vicente dão esta quinta-feira início à 30.ª edição em Guimarães, num momento que a organização garante ser "um ponto de partida para continuar a construir o futuro".

Em entrevista à agência Lusa a propósito da edição deste ano, o responsável pela programação, Rui Torrinha, explicou que os âmbitos dos festivais "estão longe de estar esgotados" e que, 30 anos depois do seu lançamento, "ainda há muito por questionar".

A decorrer entre 1 e 10 de Junho em Guimarães, os Festivais Gil Vicente deste ano não incluem produções internacionais, mas, salientou Torrinha, isso "é sinal do potencial do teatro português", e prova que Guimarães "é muito mais" do que uma cidade de acolhimento. Aliás – salienta o director artístico –, "30 anos é uma idade de maturidade, sim, mas não de um fim, de um ponto de chegada; estes 30 anos são um ponto de partida para continuar a construir futuro".

No entanto, porque a história do teatro se faz no passado, mas conta-se no presente, os Festivais Gil Vicente tiveram um papel importante nesta narrativa: "Não tenho dúvidas de que [os festivais] têm representado a oportunidade para tratar, representar e demonstrar a força do teatro contemporâneo em Portugal. Fizemos, apresentámos, peças fundamentais na história do teatro contemporâneo em Portugal", nota Rui Torrinha.

Na senda de dar a conhecer o que em Guimarães se faz, o responsável destaca uma das iniciativas das actividades paralelas dos festivais, a criação de um designado "Gangue". "Convocámos um 'gangue', através de um mapeamento de artistas de Guimarães, que estejam ou não a viver em Guimarães, para criarmos um corpo de trabalho que vai ter um espaço nos Festivais Gil Vicente, em residência e em oficina de trabalho com José Maria Mendes", explica. Ou seja, "para lá da preocupação com o teatro em geral, há também um corpo de trabalho que se denuncia, apresenta, e que vai ter continuidade".

Do programa dos festivais fazem parte textos de autores como Jacinto Lucas Pires (Henrique IV parte 3), Isabel Costa e Tânia Diniz ou João Sousa Cardoso (Os Pescadores, nos 150 anos do nascimento de Raúl Brandão).

O evento abre esta quinta-feira com a estreia absoluta de Geocide, um espectáculo da Estrutura (Cátia Pinheiro e José Nunes), com a colaboração dramatúrgica de Rogério Nuno Costa, e encerra com outra estreia absoluta, Álbum de Família, do Teatro Oficina.

A organização disponibiliza uma assinatura que dá acesso a todos os espectáculos, que se dividem entre o Centro Cultural Vila Flor, a Plataforma das Artes e Criatividade e a Black Box da Fábrica ASA, por 25 euros.

