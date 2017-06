Esta mulher não tem maravilha nenhuma

O sexo de quem dirige Mulher Maravilha não é para aqui chamado. Esta aventura “de origem” da super-heroína criada por William Moulton Marston (que na versão televisiva com Lynda Carter por cá era conhecida por Super-Mulher) existe apenas com a função de pôr a render mais uma personagem da “propriedade intelectual” da DC Comics que possa dar luta ao já bem instalado império Marvel.

E a presença atrás da câmara de Patty Jenkins, que deu o Óscar a Charlize Theron por Monstro, não traz ao filme nenhuma mais-valia supostamente “feminina” — até porque, ao leme de um filme destes, ou se é um nome com créditos firmados ou então não há margem de manobra para fugir ao caderno de encargos.

Só que Mulher Maravilha não parece sequer querer injectar frescura nem originalidade nessa fórmula: manta de retalhos que trabalha a fantasia, o filme de guerra, a comédia romântica, sem nunca conseguir instalar-se num tom ou encontrar um ritmo, é um filme que se arrasta penosamente por quase duas horas e meia, desaproveitando por completo actores como Robin Wright, Danny Huston ou David Thewlis.

A culpa não é da israelita Gal Gadot – uma Monica Bellucci mais terrena e voluntariosa, sedutora e à vontade no seu papel de princesa amazona confrontada com uma civilização patriarcal que desconhece por completo, sendo como é oriunda de uma ilha oculta da humanidade inteiramente populada por mulheres guerreiras.

A culpa é, mesmo, de uma produção mais interessada em acertar no jackpot da bilheteira e em criar um novo franchise do que em contar uma história interessante com personagens credíveis. Aqui, nada disso existe, apenas a enésima reiteração dos lugares-comuns do super-herói (neste caso, heroína) a descobrir a extensão e o limite dos seus poderes, mas sem graça nem personalidade que a diferenciem dos outros todos. De maravilha, acreditem, esta Mulher tem mesmo muito pouco.

