A música portuguesa merece ser levada a sério

O deslumbramento em torno da recente vitória de Salvador Sobral no festival da Eurovisão fez recair as atenções sobre a realidade da música portuguesa dos nossos dias. Muito se tem dito, quase sempre de forma eufórica, mas pouco se tem reflectido. A começar pela própria vitória de Salvador Sobral.

Como era de esperar, imensa gente colou-se à sua vitória. Ninguém faz nada sozinho. E o contexto que envolve determinado acontecimento é crucial para o perceber. Mas é inegável que perante o carisma que emanou é a ele que devem ser atribuídos os louros. Tudo o resto parece, digamos assim, fogo-de-artifício.

Nos últimos anos tem-se insistido na tecla de que a música feita por portugueses está mais estimulante do que nunca. É verdade. Na última década, em grande parte por causa da tecnologia e da Internet, nota-se uma pulverização de expressões musicais, com impacto na qualidade e quantidade de projectos. Mas cuidado. O registo de autocelebrarão dos últimos dias parece exagerado.

Do ponto de vista da profissionalização, da tecnicidade e da comunicação progrediu-se, mas hoje também é mais difícil apresentar singularidade. A competitividade é maior e globalizada. Por outro lado, se, do ponto de vista do consumidor, as escolhas parecem infinitas, quem cria continua a existir no meio de sobressaltos. Nos dois últimos anos diz-se que a indústria da música recuperou o fulgor económico perdido. É ingénuo dizê-lo.

Depois de ter sido obrigada a abandonar o paradigma industrial, a música ainda não foi capaz de encontrar um outro modelo de funcionamento capaz de satisfazer uma larga fatia dos seus agentes. Há excepções? Claro. Há-as sempre. Mas o que temos na actualidade são inúmeros modelos que cada um vai tentando adaptar para si próprio. Em resumo: existem poucos criadores ou músicos com uma vida economicamente sustentável.

O que nos conduz para uma outra questão: a representatividade. Apesar da democratização do acesso à produção das últimas décadas, proporcionada pela tecnologia, a música que é feita em Portugal ainda é largamente coisa de classes privilegiadas, o que reproduz um modelo romantizado de cultura que ainda prolifera, com custos em termos de imaginários, formas de olhar e sentir.

É verdade que a afirmação do hip-hop e, principalmente, na última década, das expressões afro-portuguesas (do sucesso dos Buraka à circulação dos DJs da editora Príncipe, passando pela massificação da kizomba) vieram baralhar essa equação, mas ainda existe muito a fazer. O mesmo se aplicando a outros indicadores que são evocados quando se tenta dourar o momento actual, como o número de festivais. O reverso dessa situação é o enfraquecimento da programação regular com a diminuição de concertos de figuras de culto em salas de média dimensão.

Também se argumenta que velhos estigmas acerca do que é português foram ultrapassados. Haverá um reencontro das novas gerações com a memória da música feita em Portugal (Amália, Paredes, Zeca ou Variações, por exemplo), e um reencontro do público com a música portuguesa que é apresentada ao vivo, o que também parece certeiro, embora subsista um paradoxo: a dependência, à beira da sofreguidão, da aprovação internacional.

Na organização, sim, tem-se assistido a um saudável revolvimento nos últimos tempos, com organizações ou associações de profissionais a exigirem atenção. Nesse quadro, tem sido a internacionalização e a procura de novos mercados a estar na ordem do dia, como se constatou em Janeiro na montra europeia Eurosonic, ou por estes dias com a realização, em Lisboa, do evento Mil.

Uma dinâmica que apesar das excepções (Amália, Madredeus, Mísia, Leão, Buraka, Gift, Tigerman, Moonspell, Moura, Mariza, entre muitos outros, talvez menos visíveis, mas tão ou mais actuantes) nunca foi politicamente activada, nem alvo de investimento estratégico. Estes organismos têm mostrado que chegou a hora. O talento, apesar de ser essencial, não chega.

O objectivo será proporcionar a uma número razoável de agentes condições para competirem em condições de igualdade, de forma planeada. Claro que isso só fará sentido a partir de um olhar global, onde a educação tem também de ser prioridade. A música popular é algo que está inscrito na vida de milhões de pessoas. Só por isso deveria ser alvo de atenção. Mas aqui só parece ser assunto público quando morrem celebridades como Bowie, ou quando Sobral ganha o festival da Eurovisão. E quando não está ausente do espaço público é tratada com paternalismo, como algo que não deve ser levado muito a sério. Outra forma de exclusão.

E, no entanto, na Academia portuguesa há cada vez mais gente a pensá-la. A economia não prescinde dela. Está conectada com movimentos sociais e políticos e com formas alternativas de experimentar o mundo. Pode ser uma das formas mais orgânicas e eficazes de atribuir identidade a lugares, países, cidades ou pessoas e está intimamente ligada à forma como pensamos, agimos e vivemos.

Em Portugal, talvez esteja na hora de a levar mesmo a sério e não nos ficarmos por conjunturais ondas de autocelebração.

