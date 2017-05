Prevenção Rodoviária diz que Carta por Pontos "não adiantou, nem atrasou"

A Prevenção Rodoviária Portuguesa fez nesta quarta-feira um balanço neutro do primeiro ano do sistema da Carta por Pontos, considerando que não foram disponibilizados meios à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para tratar com maior celeridade os autos levantados.

"O balanço é neutro, não adiantou nem atrasou nada. Como aliás era expectável", disse à agência Lusa o presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), José Miguel Trigoso, quando questionado sobre o primeiro ano do sistema da Carta por Pontos.

O mesmo responsável considerou que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) tem "falta de meios humanos para tratar dos autos levantados", lamentando não terem sido disponibilizados mais meios para a ANSR tratar com maior celeridade os processos levantados na sequência da introdução da Carta por Pontos.

Como exemplo, referiu que foram levantados autos a pelo menos 200 mil pessoas num ano, mas apenas 7739 perderam dois pontos, o que demonstra a dificuldade da ANSR em tratar os autos devido à falta de pessoal.

Segundo a ANSR, nenhum condutor ficou sem a carta de condução no primeiro ano do sistema da Carta por Pontos, apesar de terem sido instaurados 19 processos de cassação do título.

Um dos condutores notificados para ficar sem carta de condução durante dois anos recorreu ao tribunal, que acabou por dar razão ao automobilista, adiantam os dados da ANSR.

José Miguel Trigoso disse também que a vantagem da Carta por Pontos é zero, apesar de considerar que não se deve desistir deste instrumento.

"A Carta por Pontos é uma das ferramentas que devem ser usadas numa política de prevenção rodoviária juntamente com muitas outras, como melhoramentos nas infra-estruturas, auditorias de segurança rodoviária e melhoramento na formação inicial de condutores", afirmou ainda.

