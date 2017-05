Europa tem de gerir fluxos migratórios em vez de adoptar medidas reactivas

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, disse esta quarta-feira que os países europeus têm de saber fazer a gestão dos fluxos migratórios, em vez de tomarem medidas reactivas com "efeitos pouco eficazes" para as crises migratórias.

PUB

"A Europa tem de apostar fortemente em políticas que no fundo influenciem as causas remotas e isso passa pela política externa, de defesa mas também pela política comercial e política agrícola comum" disse Constança Urbano de Sousa nas Conferências do Estoril, no painel sobre a crise na Europa e as migrações.

Para a ministra da Administração Interna, a Europa tem "o dever jurídico, moral e civilizacional de proteger pessoas que carecem de protecção internacional", sendo necessário um maior investimento em políticas de integração.

PUB

"O fenómeno migratório é transformador da sociedade e gera crises, tensões. Se quisermos preservar a paz e a coesão social temos de investir mais nas sociedades europeias na integração desses imigrantes na sociedade de acolhimento, prepará-la para algo que é inevitável na próxima década, que são fluxos migratórios", acrescentou.

Na opinião da ministra portuguesa, a Europa tem de gerir fluxos migratórios.

"Em vez de agir proactivamente, a Europa tem de gerir fluxos, algo inevitável por causa do seu declínio demográfico e da situação crescente conflitos em todo o mundo", frisou a ministra, lembrando que as causas da migração são sempre a miséria, o desrespeito pelos direitos humanos e os conflitos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Constança Urbano de Sousa defende que para ultrapassar a crise migratória, a Europa tem de internamente resolver as suas desigualdades, lembrando que o milhão de refugiados sírios que fugiram para a Europa está protegido apenas na Alemanha e na Suécia.

"A Europa tem de ter medidas equitativas de partilha da responsabilidade porque é comum a qualquer Estado civilizado oferecer protecção internacional a qualquer ser humano que dela necessite", observou.

Concordando que os países europeus têm de proteger as suas fronteiras e têm de combater as redes de tráfico de seres humanos, a governante garantiu que nada, nem ninguém detém as pessoas que estão em fuga para salvar a sua vida, lembrando que nos últimos anos chegaram à Europa um milhão de refugiados.

PUB

PUB