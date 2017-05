Camião de produtos químicos incendeia-se na A1

Um veículo pesado de transporte de produtos químicos incendiou-se esta quarta-feira na A1, em Grijó, Vila Nova de Gaia, estando a circulação do trânsito condicionada no sentido Norte/Sul, de acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores.

O fogo já foi extinto, mas decorrem os trabalhos para fazer a contenção dos produtos que caíram à via, adiantou a mesma fonte. O veículo pesado, que transportava vários tipos de produtos químicos, incendiou-se cerca das 06h50, num local próximo das portagens dos Carvalhos.

No local estão os sapadores de Vila Nova de Gaia e os Voluntários dos Carvalhos. A autoestrada do norte (A1) liga Lisboa e Porto.

