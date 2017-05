Valentim Loureiro: mais um dinossauro de regresso

A notícia está a ser avançada pelo Jornal de Notícias, mas o PÚBLICO já tinha lançado a pista, num trabalho sobre dinossauros que ponderavam um regresso a várias câmaras municipais. Valentim Loureiro, o major que presidiu â Câmara de Gondomar durante duas décadas, vai ser novamente candidato nas autárquicas de 1 de Outubro deste ano.

"Sou candidato a presidente da Câmara de Gondomar", disse Valentim Loureiro ao Jornal de Notícias, acrescentando que desta vez escolhe avançar, de novo, como independente por acreditar que ainda pode ser "útil aos gondomarenses". Leonel Viana, ex-vereador e antigo líder do PSD-Gondomar, será o candidato, no mesmo movimento, à Assembleia Municipal.

O Major, como é conhecido, presidiu à Câmara de Gondomar durante cinco mandatos completos (entre 1993 e 2013), sendo que nos três primeiros teve o apoio do PSD e nos dois últimos não teve apoio de nenhum partido, tendo avançado como independente.

Além de Valentim Loureiro - cujo regresso foi decidido anteontem, segundo o jornal, numa reunião que juntou pessoas ligadas ao Movimento Independente Valentim Loureiro Gondomar no Coração -, outros dinossauros já assumiram as suas candidaturas este ano, depois de um interregno de quatro anos (ou mais): Isaltino Morais (Oeiras), Joaquim Raposo (Oeiras), Narciso Miranda (Matosinhos), Ana Cristina Ribeiro (BE), Avelino Ferreira Torres (Amarante), Fernando Costa (Leiria) e Fernando Seara (Odivelas) são alguns exemplos.

