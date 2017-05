Passos diz que o Governo é que aderiu ao discurso do PSD

O líder do PSD aproveitou as jornadas parlamentares do partido para responder, nesta quarta-feira, aos “observadores” que o acusam de ter ficado sem discurso. Passos Coelho disse que, “ao fim de um ano, o Governo converteu-se” à linha política da contenção orçamental que antes “motivava a repulsa” da esquerda.

“O Governo demorou um ano mostrar ao país que toda a conversa que fazia contra nós, dizendo que vivíamos obcecados pelo défice e dívida... Ao fim de um ano, o Governo converteu-se àquilo que antes motivava a sua repulsa pela política que nós fazíamos. Os observadores agora dizem que o PSD ficou sem discurso”, afirmou, sublinhando que o ministro das Finanças “cortou nas despesas correntes”, o que permitiu baixar o défice. Passos Coelho respondeu assim a vários ex-líderes do PSD e comentadores televisivos que, nas últimas semanas, o tinham criticado por ter optado por um discurso pessimista e considerado que, agora, com a perspectiva positiva dada por vários indicadores económicos, tinha ficado sem discurso.

Num discurso muito crítico sobre a percepção que o Governo está a criar no espaço público e mediático, Passos Coelho usou a ironia para apontar as “incongruências” ao PS e ao PCP e BE perante Bruxelas e o cumprimento das metas. “Caramba, como é que que eles, em vez de irem a Bruxelas, não apanham o aviãozinho para Atenas e explicam ao senhor Tsipras o que tem de fazer? Porque é que não vão lá dar essa sugestão ao Eurogrupo, porque não contrariam esta horrível pressão que o Eurogrupo continua a fazer sobre a Grécia?”, gracejou.

Assumindo que o PSD não acerta sempre, o líder social-democrata sublinhou contudo a coerência do discurso do partido. “Nós temos defeitos, mas não andamos aos solavancos, aos pinos, para ver se nos adaptamos; mantemos uma linha de rumo”, afirmou. Defendeu “mais reformas” e incitou o Governo, e a maioria parlamentar, a “fazer por merecer que o rating melhore. Para isso, sustentou, é preciso mais consistência, o que não se consegue, comentou, através de grupos de trabalho sobre a reestruturação da dívida: “É só para entreter o BE e para conversa doméstica. Para Bruxelas não é”. Passos Coelho incitou até o Governo, através da agência que gere a dívida, a emitir dívida a 15 anos.

Aos críticos, que acusam o PSD de não ter ideias nem propostas, Passos Coelho pediu mais atenção. Afirmou que o PSD não trabalha "de forma populista”, não incentiva os “medos” das pessoas e não trata os funcionários públicos como este Governo “está a tratar”, ao acenar com o descongelamento de carreiras mas sem contar com o tempo da suspensão.

O líder do PSD acusou ainda o PS de ser “bloqueador” de reformas como a do sistema eleitoral, mas também a da Segurança Social, da descentralização – considerou a proposta do Governo um “embuste” - e ainda a da reforma do Estado que fica confinada a uma “simplificação dos procedimentos”.

Momentos antes, já o líder da bancada tinha deixado vários avisos ao PS sobre a necessária “humildade” para se chegar a consensos em matérias em que precisa do voto do PSD por falta de apoio à esquerda. E deu dois exemplos: a descentralização e as plataformas electrónicas de transportes. “Para haver descentralização, o PS tem de se aproximar do PSD; se não se aproximar, então o PS e o doutor António Costa não querem a descentralização. E se não se aproximam da proposta do PSD sobre a plataforma de transportes, então não querem a regulação”, afirmou, dizendo que “não vale a pena o folclore” e “andar pelo país com o power point do ‘socratismo’, quando na acção fazem o contrário”.

