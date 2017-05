Passos Coelho desafia críticos internos a mostrar alternativa

Numa reunião à porta fechada com o líder, que rematou o primeiro dia das jornadas parlamentares do PSD, terça-feira, alguns deputados deram sinais de que a mensagem do partido não estava a passar ou que podia ser mais flexível nalgumas matérias. A resposta do líder não se fez esperar. Passos Coelho propôs-lhes um exercício: um regresso ao final de 2015 e, sabendo o que se sabe hoje, que digam o que fariam de diferente. E pediu que lhe respondessem nas próximas jornadas, apurou o PÚBLICO.

Depois de ouvir várias intervenções, o líder do PSD não deixou passar em claro algumas opiniões algo críticas sobre a forma como o partido está a fazer passar a mensagem política na oposição e até mesmo quando foi Governo. Houve quem questionasse mesmo se não teria sido possível baixar o IVA da restauração. Segundo relatos feitos ao PÚBLICO, Passos Coelho fez uma intervenção de cerca de meia hora e, no final, convidou os autores das críticas a dizerem o que fariam de diferente, já que ainda não tinha visto essa alternativa, numa resposta que foi entendida como sendo dirigida para a bancada mas também para outros críticos no partido.

O líder do PSD sublinhou a ideia da necessidade de coerência no discurso e de não se andar ao sabor do vento e das modas. Essa ideia reflectiu-se no encerramento das jornadas parlamentares, que decorreram em Albufeira, Algarve. “Temos defeitos, mas não andamos aos solavancos, aos pinos, para ver se nos adaptamos. Mantemos uma linha de rumo”, afirmou, assumindo um comportamento antidemagógico. Essa oposição à demagogia foi também defendida na reunião por Pedro Pinto, antigo vice-presidente do partido que é próximo do líder e candidato à distrital de Lisboa.

Nesta quarta-feira, Passos Coelho aproveitou a sessão de encerramento, já aberta à comunicação social, para responder aos antigos líderes do PSD que o acusaram de ter ficado sem discurso com a melhoria dos indicadores económicos. Afinal, o PS é que aderiu ao discurso do PSD, da “obsessão” em torno do défice e da dívida. “Ao fim de um ano o Governo converteu-se àquilo que antes motivava a sua repulsa na política que nós fazíamos. Os observadores agora dizem que o PSD ficou sem discurso”, afirmou, sublinhando que o que aconteceu para as contas darem certo foi que o ministro das Finanças “cortou nas despesas correntes”.

Num discurso muito crítico sobre a percepção que o Governo está a criar de que as reformas já não são necessárias, Passos Coelho usou a ironia para apontar as “incongruências” ao PS e ao PCP e BE face a Bruxelas e ao cumprimento das metas. “Caramba, como é que eles, em vez de irem a Bruxelas, não apanham o aviãozinho para Atenas e explicam ao sr. Tsipras o que tem de fazer? Porque é que não vão lá dar essa sugestão ao Eurogrupo, porque não contrariam esta horrível pressão que o Eurogrupo continua a fazer sobre a Grécia?”

Com um défice abaixo das metas europeias, o líder do PSD incitou o Governo e a maioria parlamentar a “fazer por merecer que o rating melhore” — e a não falar em reestruturação da dívida ao mesmo tempo — e convidou o Executivo a emitir dívida a 15 anos, argumentando que “é aproveitar agora enquanto durar a percepção de que as coisas estão a correr bem”.

O líder do PSD acusou ainda o PS de ser “bloqueador” de reformas como a do sistema eleitoral, mas também a da descentralização — a proposta do Governo é um “embuste” — a da Segurança Social (“o país vai pagar isto caro”) e ainda a da reforma do Estado que fica confinada a uma “simplificação dos procedimentos”.

Momentos antes, já o líder da bancada tinha deixado vários avisos ao PS sobre a necessária “humildade” para se chegar a consensos em matérias em que precisa do voto do PSD por falta de apoio à esquerda. É o caso da descentralização e das plataformas electrónicas de transporte.

