Montenegro contra círculos uninominais por gerar "hiper-mega geringonça"

O líder da bancada do PSD, Luís Montenegro, mostrou-se contra a criação de círculos uninominais (escolha de um nome, um deputado) por considerar que “seria impossível” governar Portugal com “100 deputados limianos”. O social-democrata questionava esta manhã, durante as jornadas parlamentares do PSD em Albufeira, Rui Oliveira e Costa, especialista em sondagens e que como orador convidado de um painel defendeu a criação de círculos uninominais como essencial na reforma do sistema político eleitoral.

No momento em que o PSD se prepara para avançar no Parlamento com propostas sobre a alteração do sistema político eleitoral e a redução do número de deputados, o debate atraiu as atenções dos sociais-democratas. Desde logo do próprio líder da bancada que fez a primeira interpelação a Rui Oliveira e Costa.

“É impossível governar Portugal com 100 deputados limianos. Não seria uma geringonça seria uma hiper mega geringonça”, afirmou o líder da bancada parlamentar, mostrando preocupação com a “governabilidade” de um sistema com círculos uninominais. Luís Montenegro referia-se ao ex-deputado do CDS, Daniel Campelo, que exigiu ao então Governo liderado por António Guterres medidas para a região por onde tinha sido eleito – Ponte de Lima – como condição para votar favoravelmente o Orçamento do Estado.

O líder da bancada do PSD considera que esse sistema não é compatível com o actual modelo político em que o Governo tem de fazer passar as propostas estruturantes pelo Parlamento, abrindo a porta a que os deputados pudessem impor condições relacionadas com o seu círculo para votar a favor de um Orçamento do Estado.

Rui Oliveira e Costa defendeu a criação de um círculo nacional com 100 deputados, e círculos uninominais (o actual sistema é de círculos plurinominais), “em que o eleitor passa a ter o seu deputado”. “Sem círculos uninominais não é uma reforma do sistema eleitoral”, defendeu o professor ciência política na Universidade Lusófona e fundador da UGT. Depois da interpelação de Montenegro, Rui Oliveira e Costa lembrou que com esse critério “França elege 577 deputados limianos”.

O deputado e vice-presidente da bancada do PSD, Carlos Abreu Amorim, que moderou o debate, também mostrou ter “dúvidas” sobre os círculos uninominais até tendo em conta os “anos de chumbo” que Portugal viveu recentemente para “cumprir o memorando da troika”.

Carlos Abreu Amorim aproveitou para responder ao deputado do PS Pedro Delgado Alves que mostrou resistência em debater e aprovar uma reforma do sistema eleitoral por considerar que não há estudos suficientes. “É uma desculpa de mau pagador”, afirmou o social-democrata.

Com uma visão antagónica da defendida por Rui Oliveira e Costa, Manuel Meirinho, ex-deputado do PSD e professor no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, defendeu o voto preferencial em que o eleitor ordena os candidatos da lista apresentada por um partido. Esse sistema, que consta de um estudo elaborado pelo próprio em 2012 e encomendado pelo PSD, tem dois círculos, um nacional com 35 a 40 deputados, que é de compensação, e depois 28 círculos locais. Embora o modelo do voto preferencial – que já existe em 14 países europeus – possa aplicar-se com ou sem redução do número de deputados, a simulação apresentada baseava-se no limite constitucional – 181. Assim, naturalmente, os círculos tinham menos eleitos do que actualmente, o que suscitou comentários e risos na sala do hotel onde decorrem as jornadas. Até porque o PSD pretende propor a redução do número de deputados mas ainda não revelou qual o número final.

