Marcelo diz que Portugal é exemplo de democracia e de "tolerância"

O Presidente da República defendeu esta quarta-feira que os portugueses são um exemplo de um povo que cultiva a tolerância, a paz e que pratica "consensualmente" o diálogo entre civilizações, recusando fenómenos de xenofobia ou de populismos extremistas. Marcelo Rebelo de Sousa falava na sala do Senado da Assembleia da República após entregar os Prémios Norte/Sul do Conselho da Europa à tunisina activista dos direitos humanos Mbarka Brahmi e ao representante da presidente do município de Lampedusa, Giuseppina Nicolinni, autarca italiana distinguida pelo seu empenho no acolhimento de refugiados.

O chefe de Estado, no seu discurso, salientou que a sua presença na cerimónia não deveria ser interpretada como "um acto meramente formal ou protocolar", mas antes para "exprimir o profundo apreço do povo português pela actuação do Conselho da Europa", sobretudo pela adesão desta organização internacional "aos nobres valores da sua matriz fundacional".

"Aqui se assinala o compromisso de Portugal e dos portugueses com os valores universais da tolerância, da democracia e dos direitos humanos. Mais do que nunca, o povo português é hoje um povo tolerante e que pratica a tolerância, um povo pacífico que cultiva a paz e a regra da resolução dos conflitos através do diálogo", frisou o Presidente da República.

Neste ponto do seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa sustentou também que Portugal é hoje, "mais do que nunca, uma democracia consolidada e inclusiva, uma sociedade aberta e multicultural, onde o diálogo entre civilizações é consensualmente praticado". "Orgulhamo-nos, por isso, do país que somos, mosaico de culturas, plural e diverso, onde a xenofobia e os ditos populistas extremistas não têm tido espaço para frutificar", declarou na sua intervenção, após a do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e que foi escutada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, adjunto do primeiro-ministro, Eduardo Cabrita, e da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Em relação à tunisina Mbarja Brahmi e à italiana Giusseppina Nicoolina, o Presidente da República sustentou que "merecem" a atribuição do Prémio Norte/Sul "por aquilo que fizeram pelos outros". "O prémio tem uma raiz europeia, mas a sua vocação e projecção são universais. Não são apenas os refugiados em perigo ou os cidadãos da Tunísia que vos estão gratos, mas a humanidade inteira que, pela força do vosso exemplo, admira o humanitarismo em prol dos vossos semelhantes. Em nome de todos os povos que se reconhecem neste prémio e dos ideais que visa acalentar, direi tão-só que não esqueceremos nunca o vosso exemplo", disse.

Mas Marcelo Rebelo de Sousa foi ainda mais longe no elogio às duas personalidades distinguidas: "É de exemplos como o vosso que se constrói a certeza de um mundo melhor".

Comércio livre regulado

Na mesma cerimónia, o presidente da Assembleia da República advertiu que o comércio livre tem de ser acompanhado por justiça e defendeu que sem mais mobilidade e protecção social não pode haver apoio popular à globalização. Perante o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deputados de todos os partidos e os ministros dos Negócios Estrangeiros, adjunto do primeiro-ministro e da Cultura, Ferro Rodrigues referiu-se à actual conjuntura mundial de instabilidade política e económica e a fenómenos como o terrorismo.

"Ora, não é possível esperar apoio popular à globalização se desse processo de integração económica não resultar mais mobilidade social e mais justiça", declarou o presidente da Assembleia da República, reconhecendo, depois, a necessidade de existirem estímulos à promoção do comércio livre, mas, neste capítulo, deixou também avisos. "Temos, ao mesmo tempo, de garantir que se trata de um comércio justo, em que as transformações tecnológicas e a circulação de capitais sejam acompanhadas por políticas de regulação económica, de protecção social e de cooperação para o desenvolvimento", defendeu.

Entre outros dados, o presidente da Assembleia da República referiu que, entre a actualidade e a década de 80, "os salários valem hoje menos na riqueza dos países desenvolvidos". "E, mesmo na riqueza dos países em vias de desenvolvimento, esse valor tem vindo a baixar", observou, numa crítica às crescentes desigualdades a nível mundial.

