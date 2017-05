BE quer que crescimento seja aproveitado para melhorar a vida dos portugueses

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou hoje que Portugal, mais do que "festejar" resultados económicos, deve aproveitá-los para melhorar a vida das pessoas.

"Muito mais do que festejar resultados económicos, o que o país precisa é de determinação e de fazer destes resultados algo em concreto por uma vida melhor das pessoas", disse aos jornalistas Catarina Martins em Vila Nova de Famalicão.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou hoje que a economia portuguesa cresceu 2,8% em termos homólogos e 1% em cadeia no primeiro trimestre deste ano, mantendo os números divulgados na estimativa rápida.

Desta forma, o INE confirmou que o desempenho homólogo do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre foi o mais positivo dos últimos 10 anos, já que iguala o crescimento verificado no último trimestre de 2007, período em que a economia portuguesa cresceu também 2,8%.

Em reacção a estes números, Catarina Martins, que falava durante uma visita à feira de Vila Nova de Famalicão, disse que comprovam que a austeridade "não estava a fazer bem à economia" e que era "verdadeiramente necessária uma mudança de política", mas sublinhou que ainda há um longo caminho a fazer.

"Quando vemos sinais de que a economia está a reagir bem a uma recuperação dos rendimentos do trabalho, aquilo que sabemos é que o país continua a ser um país com muita gente com baixas pensões, baixos salários, com muita gente sem emprego ou com emprego precário", rematou.

