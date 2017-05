Escola pública versus privada em atitudes

PUB

Realizou-se no sábado, 27 de Maio, no Monte de Caparica a cerimónia de entrega dos prémios do concurso nacional de Matemática PANGEA - para a zona sul de Portugal. Neste concurso participam alunos desde o 3.º ano até ao 10.º ano de escolaridade, ou seja, para alunos desde os 8 aos 15 anos.

Eram convidados a participar no evento os dez melhores alunos por cada nível de ensino além dos respectivos professores e da direcção das escolas representadas. Participaram 80 alunos de 37 escolas diferentes desde Abrantes até Faro. A escola pública melhor colocada ficou em 3.º lugar com 5 alunos. A escola com mais alunos tinha doze e a segunda seis.

PUB

Quer os professores de Matemática, quer as respectivas direcções de escola estavam presentes e ufanas com o desempenho dos seus alunos. Alguns deslocaram-se em carrinhas dos respectivos municípios.

No entanto, a escola pública com mais alunos não se fez representar pelos órgãos de gestão. Apesar das mais de três dezenas de pessoas que os integram, desde Conselho Geral, Direcção, Conselho Pedagógico e onde os professores de Matemática têm um representante, nenhum esteve disponível para se deslocar e acompanhar os seus meritórios alunos.

A participação dos alunos deveu-se ao empenho e carolice de alguns professores de Matemática que tiveram de usar as suas contas pessoais para pagarem os custos de participação suportados pelos alunos concorrentes. Assim, não admira que nos denominados rankings das escolas, as privadas estejam nos lugares cimeiros, apesar de uma maneira geral terem muito menos alunos.

Manuel Santos

Trump, Merkel e o nosso futuro

Apesar das galegadas de Trump, é preciso cuidado com a reacção de Merkel ao afirmar que "precisamos de saber que temos de ser nós a lutar pelo nosso próprio futuro, pelo nosso destino, como europeus”. Lutar pelo “nosso” futuro em quê?

O encontro foi sobre a NATO portanto a aparente “conclusão” de Merkel será sobre defesa militar. A sua frase dá pois a entender “duvidar” que a defesa da Europa possa contar no futuro com os EUA.

Se for esse o caso, para a UE ser militarmente autónoma, duas coisas seriam necessárias: os países da UE aumentarem a sua capacidade militar e portanto terem de despender até bem mais do que os 2% do PIB e ser criado um exército europeu comandado, claro, pela Alemanha e França. A caminho do secular sonho germânico? E rivalizando económica e militarmente com o eixo EUA-UK?

Portugal é europeu mas é também atlântico. Essa eventual rivalidade não é de todo do nosso interesse nacional. Acontece também que Trump poderá não ser reeleito ou até não concluir este mandato. Serão as mesmas as intenções dos EUA num futuro não muito longíncuo?

Parece-me portanto precipitada a imediata concordância de alguns e em especial do PR com a frase de Merkel.

António José de Matos Nunes da Silva, Oeiras

Os desígnios democráticos e humanos pós-II Guerra estão a ruir!

Assustadoramente, hoje, por todo o mundo estamos a assistir a movimentações que irão destruir totalmente a concepção genuína de criar democracias e humanização, que a partir da Europa e com apoios nos EUA, varreram o mundo no pós- II Guerra Mundial.

A globalização que face a várias evoluções mormente das tecnologias e da informação era previsível e até necessária passou a ser gerida pelo mundo – imundo - económico e financeiro relegando para os “fundos” as pessoas, que passaram e são meras peças numa engrenagem, onde uns quantos que têm poder/dinheiro e tudo controlam.

A ONU e tudo o que gira em seu torno são fantasmas do que já foram, sem qualquer dinamismo, e muito menos eficácia e eficiência! As democracias levam facadas por todo o lado a cada dia que passa, em nome supostamente da mesma democracia, do povo, fazem-se barbaridades, torturas, tem-se excessivo tempo mediático/ mediatizado.

O aparecimento em força de populismos por todo o lado, como forma de “recuperar” a democracia, são o exemplo flagrante da destruição da “ desejada” Democracia pelo poder Económico, local e mundial.

O económico por todo o lado prevalece sobre o político. E em vez de ser “combatido” por meios democráticos e civilizados, é feito por distúrbios, revoltas, greves e mais espalhafato, que depois é dominado pelo económico arrastando os populismos como se fossem a tábua de salvação.

Estamos em pleno a voltar ao tempo entre as duas Guerras Mundiais. Estamos em pleno a ver por todo os lados surgir pequenos ditadores, alguns até supostamente “bem eleitos”, como Trump, Putin e Erdogan, e até o Duterte nas Filipinas.

Estão uns quantos países, também europeus, convém frisar, mas claro com os EUA à popa, a ganhar dinheiro atrás de dinheiro com a indústria do armamento, para ser a lei da bala que por todo o lado se vai impondo às democracias.

Estamos a enterrar a democracia a cada dia que passa, e fazemos de conta que não o entendemos, e criamos populismos, individualismos. Em vez de remodelar de alto abaixo todos os partidos políticos que só magicam em “como “ se manter no poder.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se calhar já não vamos a tempo de reverter todo este caminho anti-democrático, e se assim “tiver” que ser vamos penetrar por vias muito duras, muito desumanas, muito anti-humanas.

Augusto Küttner















































PUB

PUB