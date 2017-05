Rússia ataca alvos do Daesh em Palmira a partir do Mediterrâneo

Um navio de guerra e um submarino russos dispararam mísseis de cruzeiro desde o Mediterrâneo contra alvos do Daesh na cidade síria de Palmira, informou o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, esta quarta-feira, citado pela Reuters.

PUB

Segundo as agências noticiosas russas, este foi o primeiro ataque do género que Moscovo realiza desde Novembro, tendo atingido equipamentos e militantes do Daesh. Segundo o ministro russo, as forças jihadistas haviam chegado recentemente da cidade de Raqqa. “Todos os alvos foram destruídos”, afirmou em comunicado.

Segundo o ministério da Defesa russo, em declarações à agência RIA Novosti, no dia 25 de Maio foi avistada um grande contingente armado do Daesh nos arredores de Raqqa, composto por 39 veículos e 120 combatentes.

PUB

Ainda de acordo com a comunicação do governante, a Rússia avisou os EUA, a Turquia e Israel antes do lançamento. Não foi confirmada a data do ataque, mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, deu conta de que Sergei Shoigu informou o Presidente Vladimir Putin sobre o plano ao final do dia desta terça-feira.

PUB

PUB