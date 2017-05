Avião da Malaysia Airlines volta para trás depois de passageiro tentar entrar no cockpit

Um avião da Malaysia Airlines foi obrigado a voltar para trás depois de um passageiro ter tentado entrar no cockpit. O avião terá estado cerca de 30 minutos no ar, de acordo com informações reveladas pela companhia aérea.

PUB

O voo MH128 tinha partido do aeroporto de Melbourne, na Austrália, e seguia com destino a Kuala Lampur, na Malásia, quando foi obrigado a regressar “devido a um passageiro problemático” que tentou entrar no cockpit do aparelho, revelou a companhia aérea.

Depois do alerta, o comandante fez o avião voltar para trás e o aparelho “aterrou com segurança”, disse Liow Tiong, ministro dos Transportes da Malásia. As autoridades foram chamadas ao local, logo após a aterragem, e o passageiro foi levado pela polícia.

PUB

Armed law enforcement have boarded Malaysia Airlines flight #MH128 after a security incident at Melbourne Airport.



Photo credit - TBA pic.twitter.com/HaAFdz9GVv — Brendan Grainger (@S118869) 31 de maio de 2017

PUB

PUB