Tenista banido de Roland Garros pede desculpa a jornalista assediada

Depois de ter sido banido de Roland Garros, esta terça-feira, por ter beijado uma jornalista contra a sua vontade, Maxime Hamou apresentou as “mais profundas desculpas” à repórter assediada através de um comunicado, mostrando-se disponível ainda para o fazer “verbalmente”.

O incidente ocorreu na segunda-feira – ainda que só na terça tenha surgido a expulsão – quando Maly Thomas, jornalista da Eurosport, fazia uma transmissão em directo para o programa Avantage Leconte. O tenista colocou o braço em redor da jornalista e beijou-a, repetidamente, na face e no pescoço. Ainda que a repórter tenha tentado afastar o atleta várias vezes, Hamou insistiu em agarrá-la.

“Estendo as minhas mais profundas desculpas a Maly Thomas, que se sentiu magoada ou chocada com a minha atitude”, escreveu no comunicado partilhado na sua conta de Instagram. “Estou à disposição para lhe pedir desculpas verbalmente, se ela assim o desejar”, pode ler-se ainda.

Uma publicação partilhada por Maxime Hamou (@hamou_maxime) a Mai 30, 2017 às 10:18 PDT

O jogador de ténis disse que se tinha deixado levar pela emoção e entusiasmo, por “viver uma semana maravilhosa em Roland Garros”, competição para a qual recebeu um wild-card e onde acabou por ser banido pela atitude. “Ainda estou a aprender, todos os dias, com os meus erros para me tornar num melhor jogador de ténis e numa pessoa melhor”, terminou.

Esta não é a primeira vez que o tenista adopta uma conduta imprópria na competição. Na sexta-feira, Hamou saiu a meio de uma entrevista depois de ter rejeitado responder a uma pergunta de um jornalista. E, já na segunda-feira, o jogador repreendeu um juiz de linha durante uma partida.

