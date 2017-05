Taça das Confederações não distrai Luís Neto

Luís Neto, defesa do Zenit de S. Petersburgo, afirmou esta quarta-feira que seria "especial" representar Portugal na Taça das Confederações, competição que decorrerá na Rússia, embora garanta estar apenas focado no compromisso com a Letónia.

O central, que cumpriu a quinta temporada no Zenit, espera integrar a lista final de convocados do seleccionador Fernando Santos para estar na Taça das Confederações e destaca o desenvolvimento do futebol russo nos últimos anos.

"É um país com grandes infra-estruturas, com estádios praticamente novos. As cidades que receberão os jogos estão muito desenvolvidas. Seria especial para mim estar presente, por ser o país onde jogo. Mas seria mais especial ainda fazer parte da selecção numa competição destas", disse Neto.

Em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, antes de mais um treino da selecção nacional, Neto lembrou que o mais importante, neste momento, é o duelo com a Letónia, de qualificação para o Mundial2018.

"Existe um ambiente de grande harmonia e empenho do grupo. Estamos a preparar o jogo com o Chipre e depois temos a Letónia, que é muito importante. Queremos ter duas boas prestações e duas vitórias", referiu.

Aos 29 anos, Neto soma 12 jogos pela selecção, recordando que o duelo com a Letónia, no Algarve, "não foi nada fácil", apesar do resultado (4-1), antecipando "dificuldades" para a deslocação a Riga.

"Jogam em casa e temos que estar preparados. Sabemos que a vitória é muito importante para podermos ir ao Mundial", assume o jogador formado no Varzim.

Entretanto, o médio André Gomes marcou presença no treino, aumentando para 17 o número de jogadores à disposição de Fernando Santos. O jogador do Barcelona disputou a Taça do Rei de Espanha no último fim-de-semana e teve direito a dois dias de folga, antes de comparecer na Cidade do Futebol.

Nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social, André Gomes cumpriu os habituais exercícios de aquecimento, sempre com bola, juntamente com os restantes colegas.

Ricardo Quaresma também já encontra em Portugal, mas não marcou presença no treino. O extremo está a recuperar de lesão e é baixa para o jogo com Chipre.

Ausentes por opção de Fernando Santos continuam Pizzi, Nelson Semedo, Raphael Guerreiro e Bruno Alves. Pepe e Cristiano Ronaldo continuam ao serviço do Real Madrid, que sábado disputa a final da Liga dos Campeões com a Juventus, em Cardiff.

