Oriente tem financiado pouco mais do que desilusão em Milão

Milão é uma das grandes capitais europeias de futebol. Os dois locatários de San Siro somam dez vitórias na Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões, sete do lado do AC Milan e as restantes três pelo Inter, a última das quais em 2010, no ano do célebre “triplete” de José Mourinho. Mas os dias de glória continental parecem demasiado longínquos. Em 2015, nenhum deles se qualifi cou para as provas da UEFA e neste ano só os “rossoneri” garantiram, na penúltima jornada, a ida à pré-eliminatória da Liga Europa, com um sexto lugar (o rival citadino foi sétimo). A recente estratégia de deixar as rédeas nas mãos de investidores estrangeiros não está a gerar os resultados esperados.

Em semana de final da Liga dos Campeões, com um representante italiano (a Juventus) em Cardiff para defrontar o Real Madrid, no sábado, o redimensionamento dos dois gigantes de Milão ganha mais relevância. Cada um deles venceu nada menos que 18 “scudetti” (campeonatos), mas há três épocas que as galas europeias estão canceladas. O AC Milan até já chegou a ser 10.º e o Inter oitavo na Série A, muito pouco para quem se habituara a estar na primeira fila.

Que distante está o consulado de Arrigo Sacchi, das maravilhas de Van Basten, Gullit e Rijkaard ou do “penta” do Inter. Há sete anos, a Liga dos Campeões ganha em Madrid ao Bayern Munique (2-0) realizou o sonho do presidente Massimo Moratti, que invejava as fotografi as já amarelecidas do pai, Ângelo, campeão europeu 45 anos antes, quando Facchetti, Mazzola, Suárez e Jair faziam encher San Siro.

Os dois “grandes” de Milão vivem agora outra fase, contando com novos investidores para regressarem ao topo do futebol europeu. Desde 2015 que tanto AC Milan como Inter tentam recuperar um passado glorioso e nesse ano gastaram ambos à volta de 150 milhões de euros, sem resultados muito brilhantes. A decisão de escolher para técnicos nomes que haviam sido importantes como jogadores da casa revelou-se um autêntico flop, especialmente nos casos de Clarence Seedorf e Filippo Inzaghi — e depois também na escolha de Mihajlovic.

A passagem de testemunho Nos últimos tempos, o silêncio na Piazza del Uomo, junto à emblemá- tica catedral, substitui o alarido das festas de campeão. Em 2011, para lá chegar, o AC Milan foi rebocado por Thiago Silva, Seedorf e Ibrahimovic na conquista do 18.º título, ganho sob a orientação de um discreto exfutebolista, Massimiliano Allegri, na sua primeira grande experiência como treinador. Desde então, a um segundo e a um terceiro lugares seguiram-se sempre classifi cações abaixo da quinta posição.

Cansados de passar cheques e pressionados pelos seus familiares, os “eternos” Silvio Berlusconi e Massimo Moratti procuraram no Oriente os magos que pudessem trazer o ouro, primeiro da Indonésia e agora da China. Aguarda-se com expectativa pelas surpresas dos chineses de um importante grupo do negócio de electrodomésticos, a Suning Holdings Group, ou do empresário Li Yonghong, os novos patrões de Inter e AC Milan, respectivamente.

As comparações serão inevitáveis com os tempos de Berlusconi, campeão de Itália em oito ocasiões, cinco vezes campeão da Europa e vencedor de muitos outros troféus em 30 anos. Neste percurso contam-se etapas brilhantes, como o triunfo em Viena sobre o Benfi ca, em 1990, ou, no ano anterior, outra conquista da Taça dos Campeões Europeus, numa espécie de passeio de passadeira estendida pelos romenos do Steaua de Bucareste.

Com um título europeu bem mais recente (2010), o Inter foi-se afundando após o adeus de José Mourinho. Neste ano, os “nerazzurri”, que contrataram João Mário ao Sporting na ressaca do Euro 2016, ainda chegou a deslumbrar quando, em dois jogos sucessivos, somaram 12 golos, mas a falta de estabilidade foi mortal. Depois do treinador português, o Inter teve nove técnicos e os adeptos, nostálgicos de glórias passadas, têm ido menos a San Siro — ou nem esperam pelo fim dos jogos.

Com o despedimento de Stefano Piolo no início do mês, os “nerazzurri” ainda procuram fechar o “dossier treinador” para atacar a próxima época e estão no mercado à procura de alguém com o perfil de Antonio Conte, Diego Simeone ou Luciano Spalletti, um técnico que seja capaz de aplicar uma terapia de choque numa equipa adormecida.

Nesse particular, o AC Milan leva ligeira vantagem, depois de ontem ter renovado contrato com Vincenzo Montella, que chegou no Verão passado, até Junho de 2019: “Queremos a qualifi cação para a Champions. Estou entusiasmado com o projecto”, vincou o treinador. com Nuno Sousa

