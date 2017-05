João Sousa eliminado por Novak Djokovic em Roland Garros

O tenista português João Sousa foi eliminado na segunda ronda de Roland Garros, ao perder com o sérvio Novak Djokovic, campeão em título do segundo torneio do Grand Slam da temporada.

No torneio de terra batida parisiense, Sousa, 59.º do mundo, entrou mal no encontro, ao perder o primeiro set, por 6-1, mas equilibrou nos dois parciais seguintes, apesar da derrota por 6-4, 6-3, em duas horas e sete minutos.

Pelo terceiro ano consecutivo, o vimaranense caiu na segunda ronda de Roland Garros, único major em que ainda não chegou à terceira eliminatória.

O sérvio, número dois mundial, vai defrontar na terceira ronda o argentino Diego Schwartzman, que afastou o italiano Stefano Napolitano, por 6-3, 7-5, 6-2.

