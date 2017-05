Bruno Alves no Rangers até 2019

O defesa central Bruno Alves, de 35 anos, assinou esta quarta-feira um contrato de duas épocas com os escoceses do Rangers, equipa treinada por Pedro Caixinha.

"Ganhei em quase todos os clubes em que joguei e espero ganhar aqui. Tenho a certeza de que vai ser uma viagem fantástica", justificou Bruno Alves nas primeiras declarações como jogador do Rangers.

Os italianos do Cagliari tinham, entretanto, anunciado a saída do internacional português, elogiando Bruno Alves, definindo-o como "um exemplo dentro e fora do campo".

Bruno Alves disse estar muito contente por se juntar ao Rangers, treinado por Pedro Caixinha, justificando que o principal motivo da escolha é o desejo que sempre teve em conquistar títulos, o que diz ter conseguido quase sempre.

"Tenho este sentimento e desejo de vencer e penso que a mudança trará isso de volta à minha carreira", sublinhou.

Na nota publicada na página oficial, o Rangers salienta a vasta experiência do português, quer em clubes quer na selecção, e elogia as suas capacidades de liderança no centro da defesa.

"Um jogador com um carácter forte e uma mentalidade ganhadora, Alves começou a sua carreira no FC Porto e esteve emprestado ao Farense, V. Guimarães e AEK Atenas antes de voltar aos 'dragões' e cimentar uma posição na primeira equipa", referem.

Os escoceses historiam ainda o percurso do defesa, desde a ida para o Zenit, por 22 milhões de euros, até às passagens pelo Fenerbahçe e Cagliari.

O Rangers, que terminou o campeonato escocês na terceira posição, terá a sua segunda temporada na principal Liga, à qual tinham regressado no último ano.

