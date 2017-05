Espírito e alma

Ao fim de oito anos de silêncio, os Do Make Say Think (DMST) apresentam um novo disco contra e com as contingências da vida. É verdade que Ohad Benchetrit, Charles Spearin e Justin Small não tinham abandonado a música, mas a ideia de reactivar a banda tardou a florescer. Foi preciso que o tempo, a paciência e a força da amizade cimentassem o desejo de regresso. E eles aí estão, a partilhar nove canções.

PUB

Stubborn Persistent Illusions (um título muito bonito) retoma e refina os traços da música do DMST. Sim, permanece instrumental, ancorada nas guitarras, a respigar melancolicamente nos fundos épicos de Glenn Branca, Ennio Morricone, ou Ry Cooder, como se ainda escondessem, nas suas melodias e ritmos, sentidos por desvendar e perceber. Mas agora também se escuta em canções mais densas e sóbrias: cada som, cada nota parece encontrar um lugar justo.

Não se trata de ordem, mas de equilíbrio. Equilíbrio entre o tamanho das canções e o sopro que as anima, entre o espaço que elas abrem e o peso dos instrumentos (ouça-se As far as the eye can see), entre a tentação da violência e o prazer do apaziguamento (note-se a ligação entre Bound e And boundless). Os Do Make Say Think não tem a grandiloquência dos amigos e colegas GY!BE, mas, em contrapartida, deixam-se contagiar por um sentimento (como descrevê-lo?) de pura alegria, pela crença de que a música tem de facto a capacidade de religar. War on torpor e Her eyes on the horizon são exemplos magníficos desse entendimento, discreto, mas assertivo, apaixonado, mas pacífico.

PUB

Do Make Say Think Autoria:Stubborn Persistent Illusions

Constellation; distri. Popstock

As Far As The Eye Can See

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bound And Boundless

Em termos musicais, a banda de Toronto continua dedicada ao imaginário em que se banhou (a pele não se arranca com facilidade). O indie-rock americano, enlevado pela bateria e os riffs, acompanha as canções, mesmo nos momentos mais plácidos. É dele (e da sua história) que vem a energia dos DMST. Mas há outras coisas que regressam ou que se ouvem pela primeira vez: o formato da balada (evocado em Shlomo’s Son), o minimalismo (sossegando, prendendo a atenção do ouvinte), o jazz, a folk (a cintilar nos acordos fabulosos de Horripilation, que repousariam muito bem sob as vozes e as palavras de Nick Drake e Leonard Cohen) ou o krautrock que empurra And boundless, antes de se calar.

Em Stubborn Persistent Illusions, estes géneros são mais do que um mero caleidoscópio, são linguagens que formam o gosto e a música dos Do Say Make Think, tradições estílicas e estéticas, transmitidas do passado, e em que essa música se funda. De alguma forma, é como se os sentidos das emoções que elas despertaram, e despertam, se harmonizassem num só disco, como se a banda canadiana fosse também ela transmissora. Se aquilo que deixa neste novo álbum permite algum tipo de compreensão da realidade ou do mundo, isso já é outra história. Mas, ao conciliar alma e espírito, oferecendo música destituída de palavras, ainda que não avessa às palavras (muito pelo contrário: assim que Return, Retura Again termina, é impossível suster a conversa que se faz no pensamento), parece fazer essa promessa.

PUB

PUB