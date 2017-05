A forma indefinível do medo

“No comboio, as coisas ainda estavam bem.” Assim começa o romance Viajante à Luz da Lua, de Antal Szerb (1901-1945), considerado um dos clássicos da literatura húngara e escrito em 1937. A personagem Mihály é um homem de 36 anos, um intelectual que trabalha para a empresa do pai e que está em viagem de lua-de-mel por Itália com Erzsi, casada com ele em segundas núpcias. Se as coisas ainda estavam bem na chegada a Veneza, logo depois, na primeira noite, ele acaba por se perder sozinho (não apenas na geografia da cidade mas também no tempo) junto “às casas silenciosas” e experimentar o encantamento e o êxtase que o levam de volta às paisagens da adolescência, a uma liberdade que anseia e que só então experimentou, e que o casamento (bem como toda a sua respeitável vida de adulto) parecem ter cerceado. Ele sente-se como “se tivesse chegado, por fim, a casa”, ele que nunca antes estivera em Itália. Depois de uma noite a deambular, e quando voltava ao hotel, o mundo pareceu-lhe infinitamente desolado.

O casamento foi o alvo de um projecto de classe média pelo qual ansiou, apesar de Erzsi e ele não se compreenderem. “Erzsi há muito tempo que tinha consciência de que não compreendia Mihály, porque este tinha segredos que não confessava, nem sequer a si mesmo, e de que ele, do mesmo modo, não a compreendia, porque, fora da sua, não se interessava pela vida interior dos outros. Portanto casaram-se.” Ela é uma mulher bonita e atraente, e chegou a pensar que o marido não olhava para ela com os próprios olhos, mas através dos olhos dos outros. Ele julgava-a uma burguesa convencional, mas aos poucos o leitor vai-se apercebendo de que esse convencionalismo não passa de uma capa para tornar socialmente aceitável a sua personalidade, também ela complicada e irrequieta. Na segunda noite em Itália, e diante de uma garrafa de vinho, Mihály conta a Erzsi alguns dos seus segredos de juventude, de um tempo de liberdade com amigos pouco convencionais, amorais, e de um triângulo amoroso em que o erótico seguia a par da atracção pela morte. É esta paisagem do passado, cheia de precipícios, que passa a inquietar o protagonista, e é nela que ele encontra os seus “mortos”. A nostalgia de uma ideia de “paraíso perdido” que ele quer recuperar (porque nele viveu mais do que aquilo que a vida adulta lhe tem oferecido e promete oferecer), leva a que dias depois, e por uma coincidência, ele perca o comboio para Roma e Erzsi siga sozinha (para não a tornar a encontrar). Mas já antes, como uma premonição, ele olhara para ela “como uma parte muito bonita do seu passado, o que lhe provocou muita emoção”. Ele precisava de encontrar algo que remediasse tudo, ou seja, a vida perdida que ele encontra no passado que passou agora a viver nas sombras do presente, por isso continua viagem sozinho por Itália, entre paisagens tumultuosas e ruínas de um outro tempo.

Viajante à Luz da Lua Autoria:Antal Szerb

(trad. de Piroska Felkai)

Guerra & Paz

Recordando que Szerb escreveu este romance em 1937, em plena Guerra Mundial (ele era de origem judia, assimilado e católico, mas morreu em 1945 num campo de trabalho), a nostalgia que sente pode ser lida como o sentimento da sua geração por um passado (o de antes da guerra) que parecia agora difícil de recuperar. Ao mesmo tempo, é um livro que nos mostra o estado de fascínio de um homem com a sua mortalidade, a morte como uma espécie de “voltar a casa”, a um tempo perdido — regressar atrás no tempo, aos seus “mortos”, mas para isso é preciso morrer.

Viajante à Luz da Lua é um romance de ideias, e de alguma forma marcado pela época em que foi escrito (nota-se isto numa ou noutra convenção moral), livro inteligentíssimo e torturado, ao mesmo tempo irónico, mas que não se deixa cair na aridez da racionalidade, antes se afasta dela tentando explorar os temores adormecidos nas profundezas da alma da personagem, procurando assim dar forma aos medos indefiníveis. Szerb, com algo de cómico e de malicioso, leva o leitor a oscilar entre pólos, como a convenção e a heterodoxia, a razão e o misticismo, o desejo e o dever, o erotismo e a morte, mostrando assim compreender a alma das personagens e sabendo bem porque agem de determinada forma. Nisto (mas também no jogo turbulento de ideias) faz lembrar os livros de um outro húngaro, por cá mais traduzido do que Szerb, Sándor Márai. Szerb parece ser mais dotado do que Márai na forma como consegue controlar as várias vozes narrativas, que chegam a alternar entre a primeira e a terceira pessoa por vezes no mesmo parágrafo.

