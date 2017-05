Quatro instrutores negam responsabilidades na morte de recrutas dos Comandos

Quatro sargentos instrutores do curso de Comandos, ouvidos nesta terça-feira pelo Ministério Público, refutaram responsabilidades na morte dos recrutas Hugo Abreu e Dylan da Silva e negaram ter infligido maus tratos, disse à agência Lusa o advogado dos arguidos.

Varela de Matos contou que os seus constituintes foram ao Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa para declarar "que não tinham qualquer responsabilidade nos trágicos acontecimentos" de 4 de Setembro de 2016 e que "nunca infligiram quaisquer maus tratos aos instruendos".

O advogado acrescentou que o processo tem actualmente 25 arguidos constituídos e que a acusação, segundo informou o Ministério Público (MP), "será deduzida até final de Junho".

O inquérito do MP investiga a morte dos dois recrutas e também factos relacionados com outros instruendos que receberam assistência hospitalar, durante o treino do 127.º Curso de Comandos, na região de Alcochete, distrito de Setúbal, a 4 de Setembro.

Segundo o MP, num despacho de Novembro, a natureza dos crimes e a actuação dos suspeitos revelam "personalidades deformadas, (...) com vista a criar um ambiente de intimidação e de terror, bem como sofrimento físico e psicológico nos ofendidos, sujeitando-os a tratamento não compatível com a natureza humana".

Os envolvidos, adianta o despacho, tinham conhecimento que com as elevadas temperaturas que se faziam sentir e a privação de água, os instruendos não estavam em condições físicas e psíquicas de prosseguir a instrução. No entender do MP, "a actuação reiterada dos suspeitos" revela um "manifesto desprezo pelas consequências gravosas que provocam nas vítimas, tratando os instruendos como pessoas descartáveis".

