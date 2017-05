Médicos privados não conseguiram receitar medicação biológica durante um mês

Artur Sousa Basto é médico especialista em dermatologia há 40 anos e diz que foi dos primeiros a prescrever medicamentos biológicos, em 2010. Mas desde o início deste mês que o especialista de Braga deixou de conseguir receitar estes remédios aos seus 200 pacientes. As receitas chegavam ao hospital e voltavam para trás. Sousa Basto revelou nesta terça-feira ao PÚBLICO que o erro, que afectou a prescrição destes medicamentos durante um mês, já está a ser resolvido.

Os fármacos biológicos são especialmente orientados para pessoas com psoríase, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriática ou artrite idiopática juvenil poliarticular. “São fabricados a partir de organismos vivos, nomeadamente bactérias e são mais eficazes e menos agressivos do que os fármacos tradicionais, porque praticamente não têm efeitos adversos”, explicou o Artur Sousa Basto.

O problema estava na falta de acesso a um código de local de prescrição, exigido pela Direcção-Geral de Saúde (DGS), pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) e pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), tanto às entidades públicas como privadas, para a receita dos fármacos. Só que estes códigos ainda não tinham sido atribuídos a alguns dos médicos particulares.

Os SPMS admitiram “constrangimentos pontuais associados à atribuição de códigos de local de prescrição”, mas afirmaram que só 11 médicos foram afectados, “por pedido de acesso tardio”. Isto, num universo de 146 médicos autorizados a receitar a medicação biológica.

Em resposta ao PÚBLICO, os serviços mencionaram ainda que “o acesso ao medicamento nunca esteve em causa, uma vez que existem formas de prescrição alternativas (em caso de excepção) desde que contactem os SPMS”. Uma realidade desconhecida dos médicos que o PÚBLICO contactou.

As falhas já estão a ser resolvidas, conjuntamente pela DGS e pelos SPMS, mas as complicações, que perduraram desde o início do mês incentivaram uma petição pública, que alcançou mais de mil assinaturas.

Esta petição argumenta que, numa circular normativa, a DGS, o Infarmed e os SPMS “proíbem os médicos privados de receitar medicamentos biológicos por motivos exclusivamente economicistas”. No entanto, contactado pelo PÚBLICO, o Infarmed já garantiu não haver “qualquer impedimento à prescrição”. As receitas dos médicos particulares que voltaram para trás resultaram, somente, do erro logístico já explicado.

Quem saiu afectado?

O dermatologista Artur Sousa Basto trata diversos doentes com psoríase, uma doença crónica da pele, não contagiosa, que pode surgir em qualquer idade e que afecta entre 150 e 200 mil portugueses.

A falha não podia ter acontecido em pior altura, comenta o médico, que lida com o receio dos doentes que, com o aproximar da época balnear, “querem andar na praia à vontade sem despertar a curiosidade e o repúdio de quem ignora que a doença não é contagiosa”: “Tenho pacientes que vieram da Angola e da Polónia para vir buscar os medicamentos e tiveram de ir embora sem eles”, conta.

Mas o problema transcendeu a dermatologia. Em Portugal, estima-se que haja 40 mil pessoas com artrite reumatóide, entre 30 e 50 mil com espondilite anquilosante e cerca de 10 mil com artrite psoriática. Alguns destes doentes são pacientes de Sérgio Alcino.

O reumatologista, que possui consultório privado, também foi afectado pelo erro. Através do uso do código de um hospital privado no qual também dá consultas, conseguiu garantir que as receitas chegassem às mãos dos seus doentes, antes que as consequências se agravassem: “Alguns dos meus doentes ficaram cerca de duas semanas sem medicação. Isso afectou-os. Conheço outros colegas que têm doentes que estão há mais de três semanas sem a prescrição. Não há dúvidas de que há pessoas que estão a ser prejudicadas”.

Sérgio Alcino revela, no entanto, que já há sinais que o problema está a ser resolvido: “Já me enviaram um pequeno formulário, de modo a que possam, posteriormente, atribuir o código que nos falta”.

Texto editado por Pedro Sales Dias

