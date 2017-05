O juiz mais conhecido do país, Carlos Alexandre, não gosta do epíteto que se lhe colou. “Esta coisa do 'superjuiz' tem de parar, porque não me revejo nela e cria muitos anticorpos”, declarou o magistrado no início da intervenção que fez nesta terça-feira à tarde nas Conferências do Estoril.

Arrumado o assunto, Carlos Alexandre partiu para a explanação de um dos fenómenos que mais atenção lhe tem merecido nos últimos anos: a corrupção. Socorrendo-se de uma obra do antigo presidente da Assembleia da República António Almeida Santos, o juiz defendeu a criação de algumas regras especiais para potenciar o seu combate – como a revisão de algumas das garantias dos suspeitos de corrupção ou de criminalidade organizada, que considera excessivas.

“A corrupção nunca vai acabar”, observou, criticando, sempre respaldado nas palavras de Almeida Santos, o direito fiscal por ser “contemporizante” com uma economia que permite a camuflagem de dinheiro via offshores, em benefício dos “figurões e sociedades envolvidas”. Tudo feito por “homens de bem”, verdadeiros benfeitores envolvidos até em obras de caridade, acrescentou, para falar em seguida da eficácia de eventuais penas de prisão: “Como se ressocializa o banqueiro que lava mais branco?”

A apropriação do poder político pelo crime organizado foi outro dos temas da intervenção de Carlos Alexandre, para quem tem de haver políticas públicas transnacionais de combate a este tipo de fenómenos.

