Ao som de Despe e Siga, Pablo Iglesias partilha vídeo de elogio à “geringonça”

Quem não se lembra da música Rádio Ska? “É o som nacional, Despe e Siga onda Ska/ Ska, Ska, Ska”. Pois bem, é a banda-sonora de um vídeo partilhado pelo líder do partido espanhol Podemos, Pablo Iglesias, no qual se elogia a já internacionalmente conhecida, e estudada, “geringonça”, a solução de governo encontrada em Portugal depois das últimas legislativas.

Pablo Iglesias publicou o vídeo no Twitter com uma mensagem na qual lamenta que em Espanha não tivesse sido possível um cenário político idêntico ao português: “Se em vez de pactuarem com o Cidadãos, tivessem apostado em aliar-se a nós, talvez Espanha tivesse conseguido o que Portugal alcançou”, escreveu o político espanhol quando publicou o vídeo, no qual há elogios ao governo português e críticas ao primeiro-ministro Mariano Rajoy.

Si en vez de pactar con Ciudadanos, hubieran apostado por aliarse con nosotros, quizá España hubiera logrado lo que ha logrado Portugal ?? pic.twitter.com/KjmXhuMAPw — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) May 30, 2017

Tudo ao som da música festiva da banda portuguesa: “Ska, Ska, Ska/ Despe, despe-te à Verão./ Enche um copo ao teu irmão.” Nas imagens, vão aparecendo o primeiro-ministro socialista António Costa, o comunista Jerónimo de Sousa e a bloquista Catarina Martins. Explica-se que “são os porta-vozes dos principais partidos de esquerda em Portugal”, que o PS formou Governo alicerçado em acordos com os partidos à esquerda e que, “graças às suas medidas, disse-se adeus à austeridade”.

No vídeo são elencadas as conquistas da “geringonça”: défice mais baixo, descida do desemprego, adopção por casais homossexuais, entre muitas outras medidas… A mensagem que Pablo Iglesias quer passar é clara: “Como foi possível acabar com a austeridade? Fazendo precisamente o contrário daquilo que dizem organismos como o Eurogrupo, FMI e governos neoliberais”, lê-se nas legendas. “É o som nacional, Despe e Siga onda Ska/ Ska, Ska, Ska”…

