Schaüble: O catavento interesseiro

Há um encantamento político pelos elogios do ministro troikista alemão das Finanças, Wolfang Schaüble, ao seu homólogo português, Mário Centeno, dizendo que é "o Ronaldo do Ecofin"(!). Já perfilam Centeno a ir dirigir o Eurogrupo. Ecofin e Eurogrupo são distintos. O único ministro das Finanças que Schaüble defendeu publicamente foi (o de má memória) Jeroem Dijsselbloem, esse mesmo que teve uma grosseria e uma arrogância inauditas para com o povo português. Já não foi posto na rua por justa causa, porque sem decência tem sido apadrinhado por Schaüble, que na prática é o ministro das Finanças da UE…

O elogio a Centeno faz sentido, porque imprimiu uma política de redução do défice e pagará os usurários juros da dívida à custa de não satisfazer as nossas esperanças. Já não bastava o austeritário Tratado Orçamental, mais a sua insensibilidade social, tal como a da "famigerada" Maria Luís Albuquerque.

Este Governo centrista tem avançado poucochinho… O BE e o PCP/PEV ‘’têm engolido sapos’’, tendo razão sobre a renegociação dos juros agiotas da dívida e querendo tirar Portugal da miserável pobreza.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

João Miguel Tavares "wishful thinking?"

João Miguel Tavares, face aos resultados da " geringonça" que obviamente "lhe estão atravessados na garganta" comete o erro, aliás comum, quando se deixa instalar um tipo de azedume suceptível de obnubilar a capacidade crítica. Senão vejamos...

Para JMT os partidos à esquerda do PS estão num estado de paralisia intelectual e política, que os impedem de interpretar (e agir em conformidade) os "enormes erros" do Governo. As cativações são um dos seus cavalos de batalha, mas esquece-se de mencionar por ex. que não incidiram sobre a Saúde e a Educação . Os "enormes impostos indirectos" incidem essencialmente sobre bens não essenciais (obviamente à excepção dos combustíveis) tais como as bebidas alcoólicas, as que contêm taxa elevada de açúcar e outros produtos, como por exemplo, o tabaco.

O IMI, dado o preço dos imóveis abrangidos, difìcilmente incomoda a maioria da população e o PC ou o BE, que como é óbvio, apenas deixariam de apoiar o Governo se o âmago do acordo - a reposição das pensões e salários, ou seja, no essencial, a reposição de rendimentos - não estivesse em curso a ritmo regular.

A mentira a existir está do lado de JMT que afirma que os partidos de esquerda nunca teriam apoiado o Governo se previssem estas medidas (enormes cativações, investimento mínimo,enormes impostos indirectos -sic-) como se de alguma forma estivessem tolhidos por algum tipo de paralisia intelectual que lhes impedisse o discernimento. O PC e o BE não estão algemados física e intelectualmente, antes estão vinculados a acordos que foram alvo de meticulosas, extensas e pormenorizadas negociações, que aliás se mantêm a um ritmo regular e não passaria pela cabeça nem pela vontade de António Costa quebrá-las, até pelo elevado custo político que lhe estaria associado.

Reconheço a enorme e difícil especificidade dos acordos negociados, mas a obrigação dos escribas de serviço é conhecê-los em pormenor, o que teria a enorme vantagem de os impedir de tomar os desejos por realidades.

Ana Maria Mota, Porto

