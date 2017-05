Aqueceu, sim

É pena que Trump não beba vinho, porque o vinho é um exemplo indesmentível do aquecimento global. Basta comparar as colheitas de há umas décadas com as de agora, sobretudo nas zonas mais frescas. Vejam-se os vinhos de Borgonha e de Champagne ou os Rieslings alemães. Veja-se como a Inglaterra cada vez produz mais e melhores espumantes, quando dantes não produzia nada.

A campanha de mistificação permanente tem conseguido que o aquecimento global seja considerado como uma questão de opinião. Não é. É um facto que se verifica empiricamente na graduação de açúcar e na maturidade da uva.

Não é preciso saber nada sobre vinhos. Basta saber o que acontece às uvas quando a vinha está num sítio mais quente e mais seco (ficam mais doces e menos ácidas, dando um vinho mais alcoólico e mais encorpado), ou quando está num sítio menos quente e mais húmido (ficam menos doces e mais aciduladas, dando um vinho mais fresco e elegante).

É por isso que, grosso modo, mais a norte é preciso acrescentar açúcar ao mosto e mais a sul é preciso acrescentar ácido. Ultimamente, por causa do aquecimento global, usa-se cada vez menos açúcar e cada vez mais ácido tartárico.

Os melhores livros sobre o aquecimento global são forçosamente deprimentes. E daí? Um dos mais estimulantes e generosos é o de Amitav Ghosh: The Great Derangement. Qualquer pessoa pode lê-lo. Não é preciso saber nada. Os lobbies desmentistas usam a linguagem técnica e científica para afastar os interessados, que somos todos. Está bem, está.

