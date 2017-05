Tiro de princesa belga deixa primeiro-ministro com problemas de audição

O primeiro-ministro belga, Charles Michel, ficou com problemas de audição depois de a princesa Astrid ter disparado um tiro para dar início a uma corrida de 20 quilómetros na capital do país. O incidente aconteceu este domingo, em Bruxelas, quando o governante belga marcava presença na 38.ª edição do evento, ao lado da família real.

Premier Belgii Charles Michel z czesciowa utrata sluchu po tym jak stal zbyt blisko pistoletu startowego na starcie brukselskiego maratonu pic.twitter.com/AbsKnFAUX2 — Piotr Nowinski (@PiotrNowinski) May 30, 2017

O momento foi capturado em fotografia, onde é possível observar a reacção de dor de Michel ao disparo da princesa Astrid, de 54 anos, irmã mais nova do rei Filipe, de 57 anos. Na altura, o primeiro-ministro belga pareceu ter recuperado, e partilhou imagens da corrida na sua conta do Twitter. No entanto, na segunda-feira de manhã teve de ser observado pelos médicos.

Já esta terça-feira de manhã, a agenda do governante belga teve de ser cancelada. “O primeiro-ministro deverá cumprir um conjunto de tratamentos nas primeiras 48h após o incidente”, detalhou à imprensa o seu porta-voz, Barend Leyts. Os tratamentos dever-se-ão prolongar até ao final da semana, adianta a mesma fonte, citada pelo jornal britânico Guardian. Contudo, não é para já clara a gravidade da lesão sofrida pelo primeiro-ministro belga.

A família real belga ainda não comentou o incidente.

