Polícia que matou rapaz de 12 anos foi despedido, mas não pelos disparos

Timothy Loehmann, o agente que matou Tamir Rice em Cleveland, EUA, em 2014, foi despedido esta terça-feira. A razão da demissão não esteve relacionada com os tiros fatais que mataram o rapaz de 12 anos, mas sim com o facto de o polícia ter mentido no seu processo de candidatura às forças policiais. Este desfecho resultou de uma investigação interna das autoridades.

PUB

“O agente Loehmann foi acusado de violações de regras relacionadas com a sua candidatura a cadete à divisão da polícia, mais especificamente sobre algumas respostas dadas no testemunho da sua história de vida”, disse Michael McGrath, director de Segurança Pública de Cleveland, citado pela Reuters, embora sem revelar exactamente quis as falsas declarações prestadas.

Tamir Rice, o rapaz negro de 12 anos, foi morto com dois tiros à queima-roupa nos EUA em Novembro de 2014 quando brincava com uma pistola de ar comprimido. Este caso foi um dos muitos que desencadearam manifestações contra o uso indiscriminado de violência e de armas pela polícia norte-americana, sobretudo contra minorias.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Frank Garmback, o outro agente que estava presente na altura dos disparos a Tamir Rice e que conduzia o carro-patrulha, enfrenta agora uma suspensão de 10 dias.

Estas sanções chegam mais de um ano depois de, em 2015, um grande júri, representado pelo procurador do condado de Cuyahoga, Timothy J. McGinty, ter recusado acusar formalmente tanto Loehmann como Garmback pela morte do rapaz.

A investigação ao caso revela que os agentes não terão violado os procedimentos, mas ao longo do processo foi descoberto que Loehmann teria mentido na sua candidatura, o que conduziu ao seu despedimento.

PUB

PUB