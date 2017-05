Ciclone Mora obriga à retirada de 450 mil pessoas no Bangladesh

O ciclone Mora atingiu esta terça-feira o Bangladesh, com ventos até 135 quilómetros por hora, danificando milhares de casas e obrigando à retirada de 450 mil pessoas das zonas costeiras. Há pelo menos seis mortos confirmados, segundo a BBC.

A maioria das vítimas mortais foi atingida por árvores no distrito de Cox's Bazar and Rangamati, relataram fontes oficiais à BBC.

O ciclone Mora atingiu a costa Sudeste do Bangladesh entre as cidades de Chittagong e Cox’s Bazar, pelas 06h (1h em Lisboa), segundo um boletim do departamento local de meteorologia, que emitiu um alerta de nível máximo para o litoral do país.

Centenas de casas foram totalmente ou parcialmente destruídas, reportam fontes oficiais.

Um campo de refugiados foi atingido durante a passagem do tufão. O campo alberga o povo muçulmano rohingyas que vem da vizinha Birmânia. Os rohingyas são uma minoria muçulmana da Birmânia, maioritariamente budista. Milhares fugiram para o Bangladesh em 1978, para escapar a um censo militar.

“There isn’t a single refugee home that hasn’t had its roof blown off” in a Bangladesh cyclone https://t.co/0fJTZOO8jX pic.twitter.com/JOHxijybEb — New York Times World (@nytimesworld) 30 de maio de 2017

As autoridades já moveram milhares de refugiados para abrigos. No Bangladesh, várias pessoas foram evacuadas para abrigos, escolas ou gabinetes do governo.

Cerca de 20 mil casas no campo de refugiados em Rohingya foram danificadas, diz o líder da comunidade, Abdus Salam à AFP.

"Em alguns lugares, quase todas as cabanas, feitas de chapa, bambu e plástico, ficaram destruídas", acrescentou Salam. "Há algumas pessoas feridas mas não houve nenhuma morte [nos campos de refugiados]", diz.

Um agricultor de Cox's Bazar, Rashid Mia, diz em declarações à BBC que perdeu tudo: “A casa está destruída, a mobília também. O ciclone danificou o meu equipamento agrícola. Viemos para este abrigo para sobreviver”.

O ciclone enfraqueceu quando se movia para norte, em direcção à Índia.

At least 350,000 evacuated in Bangladesh as Cyclone Mora lashes south eastern coast https://t.co/uc7vmBaCAB pic.twitter.com/xP03pDDjue — Al Jazeera News (@AJENews) 30 de maio de 2017

Barcos de pesca e traineiras foram avisados para se manterem nos abrigos até à noite desta terça-feira. Os voos marcados para aquelas regiões foram cancelados.

No ano passado, o ciclone Roanu atingiu a costa do Bangladesh, e causou 24 mortes.

