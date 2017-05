“Bombardear o ódio com amor”. O anúncio do Ramadão que condena a violência jihadista

A Zain Telecom, empresa de telecomunicações sedeada no Kuwait, lançou um anúncio do Ramadão com uma mensagem de tolerância – durante o mês do jejum muçulmano – que é, simultaneamente, uma crítica severa ao jihadismo e ao terror que lhe é inerente.

“Vou contar tudo a Alá, que encheram os cemitérios com os nossos meninos e que esvaziaram as nossas escolas. Vocês despertaram a turbulência e trouxeram a obscuridade para as nossas ruas”, ouve-se no início do vídeo narrado pela voz de uma criança.

No decorrer do vídeo, pode-se ver o processo de fabricação de um cinto explosivo intercalado com imagens do quotidiano, de um quotidiano que ainda não está debaixo da sombra do terrorismo. O homem que assume o papel de terrorista no vídeo entra num autocarro cheio de vítimas de outros atentados, e é neste momento que trazem de volta Omran, o menino sírio de 5 anos que se tornou num símbolo da guerra na Síria, através de uma capa de revista.

O potencial suicida é perseguido ao longo do anúncio por uma multidão que canta e insiste que a obediência a um Deus é mais do que disseminar o terror e o medo. “Venera o teu Deus com amor, não com terror” é um dos versos cantados durante o anúncio. “Enfrenta o teu inimigo com paz, não com guerra”, continuam.

“Bombardeemos a violência com misericórdia, bombardeemos o ódio com amor” é a frase que fecha o vídeo que se tornou viral – pela mensagem crítica que transparece – com mais de dois milhões de visualizações no YouTube.

