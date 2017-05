E que tal passar um dia com um pastor, fazer queijos e ... falar de lobos?

O material necessário para o dia 10 de Junho é um chapéu, protector solar, água, toalha, fato de banho. Faz lembrar um dia de praia, mas é “um dia com o pastor, em terras de lobo”. O encontro está marcado para as 9h30 no Largo do Chafariz, Sabugal, distrito da Guarda e começa com uma caminhada de 2,15 quilómetros com o pastor, o seu rebanho e os seus cães.

Já na Quinta dos Rebolais, os participantes têm tempo para conviver com a família do pastor e participar na ordenha das cabras e na preparação do queijo. Este e outros produtos locais vão ser degustados durante o piquenique no campo, seguido de uma apresentação sobre o que os leva ali: o lobo-ibérico Além da biologia, ecologia e dos mitos que o acompanham, irão ser discutidos os esforços feitos hoje em dia para salvar esta espécie ameaçada.

À hora do lanche, poderá ser provado o queijo produzido no próprio dia, com pão e compotas regionais, e daí parte-se para um mergulho nas águas da barragem do Meimão.

A participação neste dia com o pastor tem o custo de 15 euros por adulto, 7,5 para crianças até os 12 anos e gratuito até aos seis. O valor inclui a participação em todas as actividades, mas não abrange o alojamento e o transporte. As inscrições podem ser feitas através do número 217 500 073.

Passados sete dias, o grupo musical Magestic Ensemble actuará no colégio "O Bosque - Jardim Escola", nos Olivais Sul, em Lisboa, para juntar a arte e o ambiente num evento solidário. O concerto “Homem e Lobo: Amar pelos dois” pretende obter fundos para o Grupo Lobo, de forma a darem o seu contributo para a continuação da missão de sensibilizar para a importância da conservação deste animal e do património ambiental português.

A actuação do grupo musical, formado por um trio de cordas - Joana Amorim (violino), Johann Velislav Pereira (violeta) e Valter Marrafa (violoncelo) -, começa às 18 horas e todas as faixas etárias estão convidadas. As entradas têm o valor mínimo de cinco euros para os adultos e de 1 euro para as crianças. A garantia de lugar pode ser feita através do e-mail: colegio.bosque@sapo.pt.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos dias 14 e 30 de Junho, 21 de Julho, 11, 18 e 25 de agosto, decorrerá a actividade “Lobos ao Crepúsculo”, que consiste em fazer uma visita guiada ao Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, em Mafra, ao final do dia. O valor para os adultos e crianças não-sócias é de 9 e 6 euros, respectivamente, e para os sócios menos um euro. As inscrições podem ser feitas através do email crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt até dois dias antes e estão limitadas a 25 participantes.

Com a campanha “Não Deixe os Lobos sem Abrigo”, o Grupo Lobo conseguiu angariar do montante necessário para a aquisição dos terrenos onde está o Centro de Recuperação do Lobo Ibérico.

Texto editado por Ana Fernandes

