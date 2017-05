Câmara do Porto chumba proposta do PS para descida do IMI

A Câmara do Porto chumbou esta terça-feira, com oito votos contra, dos independentes de Rui Moreira e de dois dos três vereadores do PSD, a proposta do PS para baixar o IMI de 0,324% para a taxa mínima de 0,3%. Na reunião camarária pública a proposta mereceu os votos favoráveis dos três vereadores do PS, do vereador da CDU e da vereadora do PSD Andreia Júnior.

O presidente da câmara, o independente Rui Moreira, justificou o voto contra com o facto de, com base na nova lei das finanças locais, a autarquia estar a estudar uma aplicação mais diferenciada de impostos e receitas municipais. Na votação, acompanharam a posição do autarca os vereadores eleitos pela lista independente e os vereadores do PSD Ricardo Valente, que tem a cargo o pelouro da Economia, e Amorim Pereira, a quem o partido retirou a confiança política.

De acordo com Rui Moreira, o novo regime financeiro das autarquias permite aos municípios acesso "à rede fina da base de dados da Autoridade Tributária e Aduaneira", e utilizar essa informação para uma aplicação diferenciada de impostos, designadamente em "zonas diferentes da cidade" ou "actividades económicas distintas". "Esta redução cega [proposta pelo PS] significaria gastar fundos para fazer uma redução na malha fina, que é o se pretende", frisou.

O autarca explicou ter recorrido "a uma empresa externa para fazer um estudo, que deve estar pronto antes do fim do Verão", servindo de base a uma proposta para "discussão pública". "No fundo, é um novo regulamento municipal. Podemos mexer em todos os impostos. Finalmente, temos um instrumento activo de descentralização", vincou.

O socialista Manuel Pizarro, que até ao início do mês tutelava o pelouro da Habitação no âmbito de uma coligação pós-eleitoral com Moreira, considerou não haver contradição entre as duas propostas. "A avaliação [da malha fina] deve ser em relação a uma taxa base a partir da qual definimos benefícios ou penalizações. E não há nenhuma razão para que a taxa base não seja a taxa mínima", disse. Para Pizarro, estando a proposta referida por Moreira em estudo, "no próximo ano" o Porto "nem vai ter um regime fiscal diferenciado nem a taxa mínima do IMI".

Ricardo Valente, vereador da Economia, eleito pelo PSD, manifestou-se "contra uma lógica cega transversal de corte", notando que "o valor actual do IMI é suficientemente interessante como base de trabalho para a diferenciação". Para o social-democrata Amorim Pereira, ou a câmara "reduz impostos de forma cega" ou, "de forma moderna, usa o seu horizonte de tributação para desenvolver uma verdadeira política fiscal". Já Andreia Júnior, também social-democrata, alertou que "há seis meses o PSD propôs a redução do IMI para a taxa mínima e o PS votou contra", manifestando que não seria por isso que chumbaria o documento.

Pedro Carvalho, da CDU, defendeu a redução do IMI para 0,3%, como pretendia o PS, e alertou para "as muitas possibilidades permitidas pelo artigo 112.º do Código do IMI" com vista a, por exemplo, "incentivar o mercado de arrendamento em determinadas zonas da cidade".

A proposta do PS, a que a Lusa teve acesso, destaca que "a gestão orçamental" da autarquia se tem "caracterizado pelo rigor e prudência", pelo que está "assegurada uma saudável consolidação" das suas contas. Para o PS, mesmo num cenário de "elevado volume de investimento nos próximos anos", parecem estar "asseguradas as condições" para "uma nova redução da taxa de IMI" sem que isso represente "risco para o equilíbrio das finanças municipais ou perda de capacidade de realização".



