Verdasco passou a má sorte para Zverev

Fernando Verdasco bem pode queixar-se do sorteio nos últimos torneios do Grand Slam que disputou: no ano passado, perdeu na estreia em Wimbledon, frente a Bernard Tomic, um bom jogador em relva; no Open dos EUA, cedeu diante do futuro campeão, Stan Wawrinka; em Janeiro, deparou-se com Novak Djokovic; e nesta edição de Roland Garros, encontrou pela frente Alexander Zverev, o recém-sagrado campeão no Masters 1000 de Roma, que o levou ao 10.º lugar do ranking. Mas no meio do azar, Verdasco teve sorte: no preciso momento do sorteio, o espanhol estava a treinar-se com Zverev e o treino correu tão bem que, na segunda-feira, entrou no court Philippe Chatrier cheio de confiança. Nesta terça-feira, confirmou a vitória em quatro sets diante da grande esperança do ténis alemão.

“Ganhar o terceiro set deu-me muita confiança e muito oxigénio para disputar o quarto e penso que foi difícil para ele recomeçar de novo e ter de ganhar mais dois sets”, disse Verdasco, depois de vencer, por 6-4, 3-6, 6-4 e 6-2, o encontro interrompido na véspera, quando ambos começaram a queixar-se da falta de visibilidade.

Já Zverev, de 20 anos, tornou-se no primeiro tenista a chegar a Paris com o título de Roma a não passar da ronda inicial. “Joguei uma merda”, resumiu o alemão que era apontado como um possível candidato ao triunfo.

Andy Murray, líder do ranking, não deslumbrou na estreia, mas, apesar de sofrer quatro breaks, venceu Andrey Kuznetsov (73.º), por 6-4, 4-6, 6-2 e 6-0. Stan Wawrinka (3.º) bateu Josef Kovalik (152.º), por 6-2, 7-6 (8/6) e 6-3, mas Kei Nishikori (9.º) levou três horas para ganhar o primeiro encontro em Paris, eliminando o regressado australiano Thanasi Kokkinakis, por 4-6, 6-1, 6-4 e 6-4.

Juan Martín del Potro (30.º) regressou a Roland Garros após ter sido quarto-finalista em 2012 e com uma vitória sobre o também argentino Guido Pella (115.º), por 6-2, 6-1 e 6-4. Nick Kyrgios (19.º) afastou igualmente em três sets Philipp Kohlschreiber (43.º): 6-3, 7-6 (7/4) e 6-3.

Pelo caminho ficou Gastão Elias (108.º), que não conseguiu encontrar forma de impedir a vitória de Kyle Edmund (49.º), por 6-3, 6-2 e 7-5. No primeiro set, o número dois português ainda recuperou de 1-5 para 3-5 e salvou dois set-points antes de dispor de um break-point. Na terceira partida, Elias adiantou-se para 2-0 mas deixou escapar a vantagem quando serviu a 3-1 e, a 5-5, cometeu um par de erros que lhe custaram o break fatal. Edmund impôs desde início um ténis muito agressivo, traduzido em 34 winners (24 de direita) e 81% dos pontos ganhos com o primeiro serviço.

João Sousa, ao lado de Martin Klizan, deixou o torneio de pares, devido à derrota frente a Jonathan Erlich/André Sá, por 6-3, 7-5. Na quarta-feira (cerca das 12h em Portugal), defronta Novak Djokovic na segunda ronda de singulares.

No torneio feminino, destaque para a estreia de Elina Svitolina (6.ª) que assinou 25 winners para ultrapassar Yaroslava Shvedova (45.ª), por 6-4, 6-3. A antiga número um de pares, Su-Wei Hsieh (109.º), causou a surpresa do dia ao eliminar Johanna Konta (8.ª), por 1-6, 7-6 e 6-4.

