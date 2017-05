Rui Vitória: "Se tivesse de ser o Ferguson do Benfica, seria sem problema"

Pela segunda vez nos últimos dois dias, Rui Vitória debruçou-se sobre a época do Benfica para reforçar a vontade de continuar a fazer história na Luz, depois da conquista do tetracampeonato. A esse respeito, deixou uma garantia: "Estou feliz com o projecto e em sintonia com a administração. Se tivesse de ser o Alex Ferguson do Benfica, seria sem qualquer problema".

"Sou a pessoa mais ambiciosa que existe, mas nunca fiz cenários, mas coisas foram acontecendo de forma natural. Estou muito feliz no Benfica e há trabalho para fazer", reforçou em entrevista à SIC, desvalorizando o peso que a conquista de troféus poderá ter nas suas decisões. "Eu não me regulo por títulos mas pela felicidade e pelo prazer que tenho no que faço. Entendo que no Benfica ainda há um caminho a percorrer em conjunto com a minha equipa técnica".

Encerrado o capítulo da continuidade, o treinador do Benfica expressou orgulho "pelos jogadores que saem", numa alusão à negociações com vista à transferência de Ederson para o Manchester City. "Sinto orgulho porque vão melhorar as suas vidas do ponto de vista financeiro e alguma tristeza porque queria que trabalhássemos juntos durante mais tempo. Mesmo assim, tenho a frieza necessária para aceitar isso porque os jogadores e os clubes percebem que a saída é incontornável".

Incontornável, a confirmar-se o negócio, será encontrar um novo guarda-redes para concorrer com Júlio César e Paulo Lopes. Que características deverá reunir? "Jogar como o Ederson, com aquele pontapé, não há. É uma arma táctica. No Benfica tudo é feito de forma dinâmica. É importante que haja qualidade, mas se pudermos aliar a isso mais qualquer coisa...", deixou no ar, sem se deter nas especificidades do jogador que procura.

