Rui Vitória e as lesões: "Há muitas coisas circunstanciais"

A caminhada para o tetracampeonato começou com dores de cabeça extra para Rui Vitória, obrigado a resolver problemas levantados por uma onda de lesões no plantel. Ao longo da época, com mais ou menos expressão, a dificuldade foi-se mantendo e afectando peças-chave do modelo de jogo do Benfica, como Jonas, Fejsa ou Grimaldo. A esse respeito, o treinador dos "encarnados" é taxativo: a responsabilidade é repartida.

"As causas das lesões... Não gosto de apontar o dedo a alguém. Há que olhar para dentro e ver o que nós fizemos para perceber o que se está a passar. Há muitas coisas circunstanciais. O Jonas, antes de um jogo, está a andar e fractura um dedo do pé", começou por explicar, em entrevista à SIC. "Nós fizemos 54 jogos com uma intensidade elevada. Este foco de jogar de três em três ou de quatro em quatro dias sobe a adrenalina, a exigência. Mas há também todo um desgaste que pode ser uma das causas para tudo isto".

Habitualmente avesso a apreciações individuais, o técnico que conquistou três troféus nesta temporada não poupou elogios a Fejsa, quando questionado sobre a influência do sérvio. "O Fejsa tem uma capacidade, uma leitura das jogadas do adversário como eu vejo poucos por essa Europa fora. O Pizzi se calhar tem de agradecer o facto de ter atrás dele o Fejsa, de ter uma cobertura como teve", anotou, destacando também a regularidade exibicional do médio português e a sua capacidade de tornar o jogo mais vertical a partir da posição oito.

Ainda a respeito de médios, Rui Vitória pronunciou-se também sobre André Horta, que começou por ser uma aposta no início da época e depois perdeu protagonismo. "O André Horta teve dois problemas: um foi a lesão em Nápoles, o outro foi a vinda de Pizzi para dentro. Nós começámos a época com sete alas e com a passagem de Pizzi e de Gonçalo Guedes para dentro ficámos com cinco de grande qualidade".

Insistindo que a política de aposta na academia do Seixal é para manter, e que a prospecção feita no estrangeiro é realizada atempadamente e com critérios apertados (citou, a propósito, os nomes de Zivkovic e Kalaica), o treinador ribatejano deixou uma garantia: "É provável que haja na próxima época jogadores da equipa B que integram a equipa principal".

